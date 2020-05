The Vampire Diaries Saison 9: intrigue, bande-annonce, date de sortie, distribution et autres dernières nouvelles

– Publicité –



MISES À JOUR DE LA SAISON 9 DU JOURNAL DES VAMPIRES: est un drame adolescent surnaturel américain série basée sur la série de publications du même titre de L.J. Smith. Les développeurs de la série sont Julie Plec et Kevin Williamson. La série a publié huit saisons jusqu’à présent sur le CW Network. La série est également disponible sur la plateforme de streaming vidéo en ligne Amazon Prime Video.

Date de sortie de Vampire Diaries Saison 9

L’intrigue du spectacle va nous donner envie de binge-watch et provoquera des sentiments partout. La saison 9 de Vampire Diaries sera probablement publiée l’année prochaine à cette date, 4 ans après la dernière année arrivée le 21 octobre 2016 et s’étalera jusqu’en mars 2017.

Casting Vampire Diaries Saison 9

Les amoureux du spectacle devraient être prêts car la mauvaise nouvelle qui est Ian Somerhalder ne revient pas à l’émission. Les fans de l’émission ne peuvent voir personne d’autre à sa place qui pourrait jouer le rôle de Damon Salvatore. Pour ajouter à la misère, disons que Nina Dobrev, notre préférée, ne reviendra pas sous le nom d’Elena Gilbert. Mais si cela ne suffisait pas non plus pour que les fans ressentent un chagrin, ils devraient savoir que nous sommes découragés de comprendre que Paul Wesely ne reviendrait pas non plus en tant que Stephen Salvatore.

Chaque autre détail de Vampire Diaries Saison 9

Selon les rapports, aucune annulation ou quelque chose du genre n’a été annoncée. Aucun teaser de la prochaine saison n’est encore sorti et ne le sera probablement pas avant 8 à 9 semaines. Il n’y a eu aucune annonce concernant une annulation ou quelque chose comme ça. Peut-être que l’absence de l’auteur identique et de certaines célébrités ne suffit pas pour que CW abandonne tout espoir à la prochaine saison de The Vampire Diaries. Lorsqu’il a déclaré que la saison était la précédente, Somerhalder a même insisté. Cela avait été la saison pour lui, bien qu’après, il se soit corrigé, déclarant que ce n’était peut-être pas le spectacle de la saison dernière.

