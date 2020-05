BENDIS parle du retour de SUPERMAN, de l’épreuve de force de MONGUL et de la révélation d’une identité secrète

Crédit: DC



Comme Brian Michael Bendis Superman revient avec le numéro 22, l’histoire présente une bataille spatiale dessinée par Kevin Maguire ainsi que des retombées plus terre-à-terre de l’identité exposée de Clark Kent.

Bendis a partagé avec Newsarama ses plans pour Superman – ainsi que des mentions d’un Torse Émission de télévision et prochains numéros de Légion de super-héros.

Avec Superman # 22, qui reprend là où l’histoire s’était arrêtée avant que la publication ne soit interrompue, Bendis conclut son scénario « The Truth », suivi de deux autres numéros dessinés par Maguire mettant en vedette Justice League Dark et Dr. Fate. Ivan Reis tirera ensuite Superman # 25, qui, selon Bendis, introduit une nouvelle menace cosmique pour le livre.

Newsarama: Brian, pour rappeler aux gens où nous en sommes dans l’histoire, Superman vient de révéler son identité. Mais il est hors de la planète et occupé en ce moment à combattre les mongols. Alors, comment se déroule la partie «La vérité» de cette histoire dans Superman # 22?

Brian Michael Bendis: La partie « The Truth » se joue parce que Clark fait partie d’un partenariat. Donc, pendant que Clark sauve la galaxie de la menace physique immédiate, Lois est un peu à gauche en tenant le sac conjugal. Nous avons tous été là, où, OK, je suis en charge de tout cela maintenant.

Le FBI se présente à sa porte sous la forme de l’agent Chase, un personnage bien-aimé des archives de DC. Et elle permet en quelque sorte à Lois de savoir où en est la famille Superman, en ce qui concerne le FBI et l’autorité, car il l’a fait sans en parler à personne ni sans demander la permission – ou en avait-il besoin.

Cela change les règles de la façon dont ils vont devoir gérer Superman.

Elle gère donc ça.

De plus, quelqu’un dans les Planètes Unies a fait l’effort d’envoyer une bande de Superman décrivant aux Planètes Unies qu’il représenterait la Terre dans tous les domaines.

Il l’a fait parce que, bien sûr, qui d’autre pourrait le faire? Seul Superman. Superman est le gars. Il est là-bas. Il peut voler là-bas. Il peut représenter la Terre.

Mais pour d’autres, il peut sembler que Superman se déclarait le roi de la planète sans demander à personne. Il y a donc un débat qui portera, par exemple, si Superman représente la Terre? Voulons-nous que Superman représente la Terre? Le FBI le veut-il? Tous les gouvernements du monde le veulent-ils?

Cela va donc se jouer dans les prochains numéros.

Pendant que Lois a la conversation intellectuelle, Superman a la bataille de sa vie et des éléments où il fait ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire combattre Mongul pour nous sauver.

Nous essayons de créer l’un des plus grands combats de Superman que nous ayons jamais eu, en particulier dans notre course, parce que Kevin Maguire – le légendaire Kevin Maguire – m’a dit: « Je veux dessiner l’un des plus grands combats de Superman de tous les temps. » Je suis comme, allons-y alors.

Donc c’était vraiment génial d’avoir quelqu’un du calibre de Kevin qui démange pour faire exactement ça.

Nrama: Avant de parler de ce truc de «roi du monde», parlez-moi de travailler avec Kevin Maguire. Dans quelle mesure le dirigez-vous, en particulier sur une scène d’action comme celle-ci? Chorégraphiez-vous tout le combat?

Bendis: C’est une expérience vraiment unique de travailler avec quelqu’un que vous avez admiré toute votre vie. Et maintenant, Kevin et moi – il vit ici à Portland; nous sommes devenus amicaux; et je le connais un peu mieux. Je peux donc écrire sur les démangeaisons qu’il veut gratter en tant qu’artiste.

Comme, me dit-il. Ce sont les choses qu’il voulait. Et certains d’entre eux étaient surprenants, comme le sérieux d’une histoire de Superman qu’il voulait raconter, étant donné qu’il est surtout connu pour ses trucs joviaux, non? Il voulait faire un réel L’histoire de Superman, et cela m’a rendu très excité.

J’ai aussi appris au fil des ans, quand quelqu’un de n’importe quel milieu de vie se tourne vers vous et dit que je veux vraiment faire ça, il va faire la meilleure chose que vous ayez jamais vue.

Si vous pouvez trouver un moyen de les y amener, non seulement ils veulent le faire, mais ils apprécieront tellement la scène, ils deviendront fous.

Alors oui, je décris et chorégraphie tout un combat, mais même dans le scénario, j’écris: « Certains de ces mouvements, je vous les ai volés au fil des ans. » Par exemple, je vous dis de faire ce que vous faites que je vous ai volé – c’est toujours une note intéressante à donner à quelqu’un, mais c’est une note honnête.

Donc, c’est comme, voici l’histoire que nous racontons. Voici pourquoi nous le disons. Voici l’énergie dans laquelle nous le racontons. Et avec cela dit, faites ce que vous voulez.

Et il y a quelques séquences où il l’a fait passer au niveau supérieur, et vous le verrez dans l’art – c’est tellement magnifique, et il était tellement là avec le combat.

C’était juste une excellente collaboration. Et cela se poursuit pour les prochains numéros, soit dit en passant. Kevin va être avec nous pour les prochains, jusqu’à Superman # 25, quand Ivan [Reis] revient pour un hooha double taille.

Nrama: Cela a-t-il été aidé par le verrouillage? Cela vous a-t-il donné un peu de temps supplémentaire avec Kevin?

Bendis: Ça faisait. En fait, cela a aidé Ivan plus sur # 25. Nous avions déjà terminé ce numéro, et nous créons ce nouveau personnage que nous construisons dans les prochains numéros. Cela nous a donc donné du temps pour cela.

Vous savez, DC était vraiment cool de garder les trains en mouvement. Et l’idée était de respecter le calendrier afin que nous ne respections pas les délais comme nous l’étions.

Nous avons donc utilisé le temps de tampon pour… nous donner un tampon.

Nrama: Donc ce truc du «roi de la Terre»…

Bendis: Oui – eh bien, c’est une question de genre, il y a cette bande de Superman disant sincèrement, hé, je représenterai la Terre.

Pour la plupart des gens, ils iraient, oh ouais, super Superman! Je vous remercie! Qui d’autre sinon toi. Droite?

Mais d’autres personnes seraient comme, excusez-moi, vous n’êtes même pas humain. Qui vous a donné la permission de faire ça?

C’est donc un argument intéressant sur la responsabilité qui est très, très spécifique à Superman et à son monde.

Nrama: J’ai l’impression que cela met également en évidence quelque chose que vous avez touché depuis que vous avez commencé à écrire Superman et action: Images et extraits sonores dans les médias, et les choses hors contexte, et à quel point Lois et Clark sont immergés dans les médias.

Bendis: C’est vrai.

Nrama: Est-ce quelque chose que vous vouliez explorer spécifiquement dans les livres de Superman, puisque Lois et Clark font partie de la presse?

Bendis: Oui, et je pensais que c’était l’angle supplémentaire que je n’ai pas pu poursuivre dans d’autres domaines, c’est qu’ils font absolument partie des médias. Maintenant, ils font partie des médias très connus.

Et comme décrit dans le numéro juste avant, le Daily Star c’est comme, oh, c’est pourquoi nous nous sommes fait botter le cul par Lois et Clark toutes ces années? Parce qu’il est Superman? Eh bien, ça craint.

Donc, vous savez, c’est bon pour eux, et ce sont les héros de leur propre histoire. Mais il y a quelqu’un qui t’encule depuis des années, et c’est le nôtre. Et maintenant, nous avons une histoire à raconter.

Nrama: Vous avez mentionné l’agent Chase. Va-t-elle être dans des histoires futures?

Bendis: Absolument. L’agent Chase va faire partie de Superman et action, comme ce qui se passe dans Comics d’action est l’ensemble Daily Planet est assiégé parce que Lois a laissé tomber la nouvelle qu’ils avaient été publiés par un gangster.

Donc, le FBI va attaquer le Daily Planet très, très bientôt – juste après que l’agent Chase a dit à Lois[dans[inSuperman # 22], hé, écoutez, plus d’erreurs. Vous ne pouvez plus faire d’erreurs.

Nrama: Aie.

Bendis: Ouais. Et j’aime celui-ci, car il y a eu quelques fois dans la vie quand quelqu’un dit, eh bien, plus d’erreurs. Et vous êtes comme, eh bien, j’ai déjà fait des erreurs et vous ne les avez pas encore rattrapées. [Laughs.]

Et aussi, j’aime – j’aime l’argument du journalisme ici. Ici, c’est différent des arguments journalistiques que nous avons dans le monde réel. Mais c’est toujours intéressant pour moi.

Il n’y a vraiment pas de bons ou de méchants dans cette histoire. C’est juste comment une histoire peut se dérouler et être différente des autres – ce qui inclut le retour de la chère vieille amie de Clark, Lana Lang.

Nrama: À Superman?

Bendis: Oui. Lana Lang est la liaison scientifique spéciale avec le Daily Star, et elle a été chargée de gérer l’histoire de Clark / Superman. Et cela déballera à partir de Superman # 25.

Nrama: OK, mais avant cela, vous avez la Justice League Dark et le Dr Fate qui entrent dans l’histoire.

Bendis: Ouais.

Nrama: Est-ce pour mettre en évidence la vulnérabilité de Superman à la magie?

Bendis: Cent pour cent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d’écrivains Superman dansent autour de la chose magique, mais la magie peut être encore plus mortelle pour lui que la Kryptonite. C’est vraiment son autre Kryptonite.

Et cela faisait un moment que Superman n’avait pas fait un scénario dans ce sens. Et avec tous les grands changements dans sa vie, certainement, un appel au Dr Fate ne serait pas irrecevable. Et peut-être que le Dr Fate peut jeter un œil sous le capot, voir comment il va, s’assurer que personne ne le manipule ou que tout va bien avec lui.

Alors il va au Hall of Justice et a une réunion avec le Dr Fate qui se transforme en séance de thérapie alors qu’ils commencent à déballer tous les changements géants qui se sont produits dans sa vie au cours de ma course et à remonter le chemin du retour aux années Dan Jurgens et Peter Tomasi.

Tant de choses lui sont arrivées, et elles sont arrivées si rapidement que cela lui offre la possibilité de le déballer en lieu sûr avec le Dr Fate, qui est un nouvel ami et une personne en qui il peut avoir confiance.

À partir de là, nous dévoilerons également un nouveau méchant, dans le monde de la magie DC.

Nrama: Est-ce le « nouveau personnage » que vous avez mentionné plus tôt?

Bendis: Il y a quelques nouveaux personnages qui sortent, dans presque tous nos livres, mais dans Superman # 23 et # 24, nous avons un tout nouveau personnage que nous révélons être le Seigneur du Chaos original, qui n’a pas été vu ou entendu depuis des millénaires.

Et puis dans le numéro 25, nous lançons une marque, une marque, une toute nouvelle menace cosmique pour Superman, inventée par moi-même et Ivan Reis.

Nrama: Oh, alors Ivan dessine une histoire cosmique? Je ne pense pas que quiconque puisse mieux dessiner une scène cosmique qu’Ivan Reis.

Bendis: C’est incroyable ce qu’il peut accomplir, et je lui ai littéralement dit, inventons ce personnage et l’univers de ce personnage à partir de zéro, en utilisant tous les outils, toutes les astuces que vous avez – toute cette magie Rann / Thanagar qui est en toi. Tirons quelque chose de nouveau dans l’univers DC qui, en même temps, semblera y avoir toujours appartenu.

Et c’est exactement ce qu’il a fait. J’ai hâte que les gens le voient.

Nrama: Cela aura-t-il quelque chose à voir avec les planètes unies?

Bendis: Oui, tout est lié à l’histoire plus large de ce qui se passe avec Mongul, les responsabilités de Superman envers les Planètes Unies contre notre planète – oui.

Nrama: Et juste pour confirmer, le Dr Fate est maintenant Khalid Nassour, non? C’est avec qui Superman interagit dans votre histoire?

Bendis: Oui oui. Et encore une fois, c’est quelqu’un qui est un peu nouveau dans la vie de Superman, mais un ami en qui il peut avoir confiance.

Nrama: Je sais combien vous aimez utiliser des personnages qui sont vos favoris. Êtes-vous un fan du Khalid Dr. Fate?

Bendis: Je suis! Je le suis profondément. Quand je faisais toutes les recherches, j’étais tellement ravie qu’à chaque tour de page, je l’aimais de plus en plus, et j’avais hâte d’avoir cette interaction avec eux.

J’aime aussi quand les gens interagissent normalement, mais nous devons parler.

Et c’est l’un d’entre eux.

C’est aussi une excellente interaction pour Khalid, car voici le plus grand super-héros de tous les temps de déchargement, et de lui donner un aperçu de l’avenir des super-héros comme nous. C’est encore un peu nouveau.

Nrama: Comment vous sentez-vous, après le verrouillage, à propos de tout ce qui se prépare dans les bandes dessinées?

Bendis: Eh bien, je dois vous dire que l’une des grandes bénédictions de ma vie est non seulement d’avoir été enfermé avec un tas de gens que j’aime vraiment, mais ensuite je dois passer pas mal d’heures journée avec Superman.

Je sais que les gens ressentent ce sentiment lorsqu’ils lisent – et que les gens font toute leur frénésie de lecture en ligne – mais chaque jour, je passe quelques heures avec la plus grande personne de tous les temps. Et j’ai hâte de recommencer à partager cette expérience avec tout le monde, car cela m’a certainement aidé.

Et je sais que ça a été un processus pour d’autres personnes. J’ai hâte d’y revenir.

Les gens veulent leurs livres, donc je suis ravi de leur revenir.

Nrama: Je sais que vous planifiez, sortez de vos histoires, mais trouvez-vous que, pendant que vous planifiez, tout ce qui se passe dans le monde réel – les peurs que nous éprouvons actuellement – se reflète dans votre des histoires?

Bendis: Eh bien, vous savez, il y a quelques années, j’ai vécu des trucs assez traumatisants et j’en suis ressorti de l’autre côté et j’ai été fasciné par ce qui m’intéressait en tant qu’écrivain après cela.

La meilleure version de cela – je ne veux pas me vanter ou sortir du cap, mais nous sommes très près de faire un Torse Émission de télévision, et je passais beaucoup de temps avec ça.

Au moment où j’avais fait le roman graphique, j’avais passé autant de temps que je passe avec Superman toute la journée avec ces cadavres dans Torse.

Et alors que je le revisais, je me disais: « Oh mon Dieu, Dieu merci, je ne passe pas tout ce temps avec ces cadavres aujourd’hui. Je ne veux pas faire ça. » Mais je veux passer tout ce temps avec Superman.

Donc, pendant tout ce temps, au cours des deux dernières années, j’ai écrit des trucs pleins d’espoir et pleins d’entrain qui ne se rapprochent de rien de ce qui me déclenchait. Parfois consciemment, parfois pas consciemment.

Et j’ai découvert que les lecteurs qui en avaient vraiment besoin aussi. Comme, Batman Universe était un bon exemple – cette énergie était tout ce que j’essayais de me guérir. Et puis les gens le lisent et ils viennent d’un grand lieu de guérison.

J’ai donc utilisé cette énergie tout ce temps, et maintenant que nous y sommes profondément plongés, j’étais très reconnaissant que tous mes choix aient été basés sur mon traumatisme antérieur pour être dans un endroit plein d’espoir.

Cela a-t-il du sens?

Nrama: Ouais.

Bendis: Donc, comme j’étais déjà arrivé à un endroit où je… «tu sais ce dont le monde a besoin? Plus d’espoir. Pas plus de pandémie. ”

Donc, rien dans mes livres n’a cette sensation de pandémie.

Ce que je fait remarquez, au cours de l’enfermement, c’est que – je pense que je suis sur le script # 8 dans une rangée qui se déroule complètement à l’extérieur.

CetteJe ne l’ai pas fait exprès. Mais ensuite je l’ai regardé – c’est hilarant.

De plus, je ne fais pas beaucoup de scènes sur les toits. Je veux m’assurer de les garder au minimum, car c’est un trope de la bande dessinée dont je suis conscient que je suis coupable.

J’ai donc fait ma première depuis de nombreuses années et je me dis: « Oh, je suis de retour sur les toits !! » Parce que je ne veux pas être à l’intérieur.

Mais je dois vous dire, V – la partie énergie, je suis vraiment excité. Et juste savoir par expérience aussi. Par exemple, j’ai fait plusieurs fois où j’ai sorti une histoire, et l’énergie de cette histoire n’était pas ce dont les gens avaient besoin en ce moment. Mais au moment où il est sorti, il l’était.

Je suis donc vraiment heureux des choix que nous avons faits – presque tous les livres: Legion, Young Justice…

Nrama: Oui, vous avez la même espérance dans vos autres livres DC.

Bendis: Et vous pouvez voir un petit pincement, ici et là, des enfants Légion en avoir assez d’adultes qui prétendent savoir ce qu’ils font, mais qui ne savent pas ce qu’ils font, agissant comme s’ils savaient ce qu’ils font.

Cela s’est peut-être introduit.

Je pense que vous allez voir beaucoup de cela dans beaucoup de livres et de films et d’émissions de télévision.

Nrama: Je pense que tu as raison.

Bendis: Mais je dirai que ce qui pèse lourd dans les livres, sur cette base, ce sont les adultes qui se retrouvent avec des responsabilités supplémentaires – en plus des responsabilités que nous avons toujours.

Je me retrouve à écrire Superman luttant avec toute la responsabilité de son Superman-ness adulte: être un père et un mari. Tout cela pèse sur le livre, et je pense que les gens peuvent vraiment s’y comprendre.

Même Superman est stressé de temps en temps.

Nrama: OK, je sais que nous n’allions parler que Superman # 22. Mais depuis que tu as élevé Legion…

Bendis: Oh, nous avons tellement d’excitation dans le Légion. Nous avons une surprise de deux questions à venir dans Légion J’ai hâte de te montrer.

Nrama: Vous avez taquiné quelque chose d ‘«ambitieux» dans les numéros 8 et 9. Est-ce la surprise dont vous parlez?

Bendis: Oui, # 8 et # 9. Les choses les plus folles que nous ayons jamais essayées, et tout se réunit. J’ai hâte.