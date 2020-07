The Umbrella Academy Saison 2: à quoi pouvons-nous nous attendre d’une suite potentielle?

– – – La Umbrella Academy a reçu le feu vert pour la saison 2 de Netflix et ce n’était pas une surprise pour ses adeptes, l’émission a été un succès brillant depuis sa sortie sur Netflix, et tous les abonnés sont ravis de le savoir. ce sera probablement à nouveau. Alors, sans tarder, permettez-nous d’entrer dans les petits caractères de la saison 2 de The Umbrella Academy. DATE DE SORTIE DE LA SAISON 2 DE L’ACADÉMIE UMBRELLA Oh bien, pour tous les adeptes prêts à connaître la date de sortie de The Umbrella Academy, ne craignez pas que nous ayons obtenu vous avez enduit, la série revient le 31 juillet 2020, avec sa deuxième saison, alors soyez en mesure de faire un autre voyage avec les acteurs et l’équipe de la série. Non seulement ce Netflix a également publié une bande-annonce officielle pour The Umbrella Academy seaosn 2, regardez-le ci-dessous! CAST FOR THE UMBRELLA ACADEMY SEASON 2 The Umbrella Academy saison 2 Voici un enregistrement des membres de la distribution que nous verrons dans The Umbrella Academy saison 2 Ellen Web page comme Vanya Tom Hopper comme Luther Emmy Raver-Lampman comme Allison Robert Sheehan comme Klaus David Castañeda comme Diego Aidan Gallagher en quantité 5 Ethan Hwang en tant que Ben Ritu Arya en tant que Lila Yusuf Gatewood en tant que Raymond Marin Eire en tant que Sissy TERRAIN POSSIBLE POUR LA SAISON DE L’ACADÉMIE PARAPLUIE 2 à nouveau dans le temps, dans la saison deux, nous verrons l’enfance de ces 5 jeunes Hargreeves. Donc, cette fin de juillet, vous pourrez faire un autre très bon voyage avec les jeunes Hargreeves, c’est tout pour aujourd’hui, nous tiendrons les abonnés au courant des dernières informations sur The Umbrella Academy saison 2 jusqu’à ce que vous poursuivez vos études avec nous! – – –

