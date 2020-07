10 thrillers psychologiques qui vous gâchent vraiment la tête

Depuis l’époque des films muets classiques en noir et blanc du début du XXe siècle, les thrillers psychologiques se sont révélés être l’un des genres de cinéma les plus difficiles à faire. Ayant besoin de tisser ensemble une histoire forte et des personnages profonds et superposés avec les tropes habituels de création de suspense et de chocs ingénieux, les thrillers psychologiques sont si souvent les films préférés pour voir les formes les plus extrêmes auxquelles un esprit et un corps humains peuvent être poussés.

De l’apogée de Hitchcock au monde moderne de Flanagan et autres, il y a eu de nombreux exemples de personnages et de moments qui ont absolument cloué ces choses.

Des personnalités telles qu’Anthony Hopkins et Kevin Spacey ont hypnotisé le public avec leurs représentations d’antagonistes tordus, des réalisateurs comme M. Night Shyamalan ont intelligemment subverti les attentes et tiré d’énormes rebondissements, et des acteurs comme Christian Bale et Michael Douglas ont montré tous les effets. le chemin peut avoir même le plus héroïque des personnages principaux.

Lorsqu’un thriller psychologique trouve vraiment sa forme, les effets peuvent certainement être assez profonds et difficiles à récupérer immédiatement. Voici notre point de vue sur dix thrillers psychologiques qui vous dérangent vraiment.