The TVLine-Up: ce qui revient, nouveau et sortant de la semaine du 14 juin

Avec plus de 530 émissions scénarisées désormais diffusées à travers la diffusion, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau « drame de prestige » que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez six séries de retour (dont L’ordre et Le politicien), sept finales de saison (dont Peu sûr et Roswell, Nouveau-Mexique) et la conclusion de trois minis (dont celle de Mark Ruffalo Je sais que c’est vrai).

DIMANCHE 14 JUIN

3 h Marcella Première de la saison 3 (Netflix; tous les épisodes)

19 h Vidéos les plus amusantes de l’Amérique Fin de la saison 30 (ABC)

21 h Des milliards finale de mi-saison (Showtime)

21 h Grantchester Première de la saison 5 (PBS)

21 h Je sais que c’est vrai finale de la série limitée (HBO)

21 h Quiz finale de la série limitée (AMC)

21 h Les pires cuisiniers d’Amérique Fin de la saison 19 (Food Network)

22h20 Peu sûr Finale de la saison 4 (HBO)

LUNDI 15 JUIN

21 h Écorces finale de la série limitée (NatGeo)

21 h Roswell, Nouveau-Mexique Finale de la saison 2 (The CW)

22 h Songland Fin de la saison 2 (NBC)

MARDI 16 JUIN

21h30 Un jour à la fois spécial animé (Pop TV)

22 h Si t’aimer est mal finale de la série (OWN)

MERCREDI 17 JUIN

3 h M. Iglesias Première partie (Netflix; tous les épisodes)

3 h Amour, Victor première de la série (Hulu; tous les épisodes)

JEUDI 18 JUIN

3 h Karma première de la série (HBO Max)

3 h L’ordre Première de la saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Île Camp d’été première de la série (HBO Max)

3 h Goûtez la nation avec Padma Lakshmi première de la série (Hulu; tous les épisodes)

21 h Brute. Lâche. Victime. L’histoire de Roy Cohn première documentaire (HBO)

22 h Excellent chef Fin de la saison 17 (Bravo)

VENDREDI 19 JUIN

3 h Bébés Première partie (Netflix; tous les épisodes)

3 h Papas première documentaire (Apple TV +)

3 h Disney Gallery: Le Mandalorien Finale de la saison 1 (Disney +)

3 h Floor Is Lava première de la série (Netflix; tous les épisodes)

3 h Le politicien Première de la saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Rhyme Time Town première de la série (Netflix; tous les épisodes)

22 h Vitrine de Sherman: Spectaculaire du Mois de l’histoire des Noirs spécial (AMC)

SAMEDI 20 JUIN

20 h La dernière dance finale diffusée (ABC; deux épisodes)

