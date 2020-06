Feud de Brandi et Adrienne sur « Real Housewives » qui sort?

De nouvelles choses sur la querelle de Brandi et Adrienne sur «Real Housewives»

Avez-vous regardé «Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills» doit connaître la guerre froide entre Adrienne Maloif et Brandi Glanville. Même si sa 10e saison maintenant et la guerre ont commencé dans la troisième saison. Depuis lors, nous avons assisté à de nombreux combats Brandi-Adrienne. Si vous avez oublié, voici un rappel.

Brandi et Adrienne: une véritable leçon d’histoire sur les femmes au foyer?

La guerre froide entre Brandi et Adrienne a commencé lors de vacances à Ojai. La querelle a commencé après qu’Adrienne a demandé pardon à Lisa et Brandi à Kim Richards à laquelle Kim a commencé à pleurer. Dans la même lettre, Adrienne a dit: «Quelqu’un pleure» et a obtenu une réponse sévère de Brandi pour lui fermer la bouche. Tout le monde a été surpris par la même chose et même Brandi s’est excusée pour son comportement.

Il semblait que tout était normal et sans tension, mais le prochain épisode a vu Brandi parler de merde à propos d’Adrienne lors d’un dîner à Sur avec d’autres femmes.

Brandi a même dit des choses qu’elle aurait dû dire, elle n’a rien à voir avec cela. Nous ne savions pas ce qu’elle avait dit mais en regardant les visages choqués, nous savions que c’était quelque chose de grand et d’intense.

Qu’a dit Brandi à propos d’Adrienne?

Maintenant, nous savons ce qu’elle a dit. Il s’agissait de sa maternité de substitution pour donner naissance à ses jumeaux Christian et Colin. Cependant, elle a donné naissance à Gavin naturellement, mais a dû subir de fortes douleurs en raison de sa grossesse complexe. Ainsi, elle a opté pour la maternité de substitution pour la deuxième fois. Elle était honnête à ce sujet mais ne voulait pas le révéler. Elle était triste et en colère car c’était son affaire privée qu’elle n’avait pas non plus racontée à ses fils.

Adrienne était frustrée et en colère contre Brandi car elle avait violé sa vie privée et l’avait donc poursuivie via son avocat pour la même chose. Même Bravo a dû changer la scène finale pour des raisons judiciaires. L’ex-mari d’Adrienne s’est impliqué et a condamné Brandi pour ses actes.

Mauvais commentaires sur Brnadi?

Après tout le drame, de nombreux commentaires négatifs et nouvelles concernant Brnadi étant une mauvaise mère ont été publiés dans le Tabloid. Elle a même partagé sa peur d’être poursuivie par Adrienne contre Lisa. Elle a même affirmé qu’elle avait servi à laquelle Adrienne a nié et condamné les magazines qui publiaient ces informations sur Brandi. Elle a même nié son rôle dans ce scandale tabloïd mais, qui sait.

Adrienne, tout en parlant à des magazines exclusifs, s’est ouverte. Étant une mère célibataire, je pensais qu’elle me comprendrait, mais j’avais tort. Elle syole quelque chose de très précieux pour moi et ma famille.

Adrienne pense même que Brandi avait un rôle majeur à jouer dans son divorce avec Paul?

Adrienne pense même que Brandi avait un rôle majeur à jouer dans son divorce avec Paul. Elle a affirmé qu’elle avait détruit sa famille. Brandi a répondu pour sa défense qu’elle n’était pas triste ou coupable de ce qu’elle avait dit, car Adrienne mentirait toujours à peu près la même chose, mais ce n’est pas si grave. Ses enfants sont toujours les siens juste quelqu’un doit les porter pendant un certain temps, mais cela ne changerait pas la réalité.

En 2019, Brandi a prétendu que Lisa était une personne sale et tout ce qui s’est passé a été fixé par elle, afin que Brandi révèle le secret d’Adrienne. Elle Lisa Vanderpump est une femme très manipulatrice et elle avait fait faire à Brandi beaucoup de choses sales. Elle s’est séparée du spectacle de 2015 et depuis lors, elle a fait de nombreuses apparitions.

