The Order Season 2 – Date de sortie prévue, distribution, intrigue et bande-annonce

The Order Season 2 serait bientôt disponible sur Netflix. Les fans sont soulagés car la première saison les a intrigués par le spectacle. En effet, vous ne pouvez pas en avoir assez du spectacle que vous aimez. Les producteurs de l’émission sont allés sur Twitter pour informer que l’émission sortira le 18 juin.

Fait inhabituel, un spectacle sort pendant la quarantaine. Mais tout un soulagement, car Netflix sort du contenu pour les gens de nos jours.

Revenons à l’ordre. Le spectacle est un drame d’horreur surnaturel réalisé par Dennis Heaton et Shelley Eriksen. Et l’histoire parle d’une société secrète appelée l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue, qui est cachée à l’université de Belgrave.

La saison 1 mettait en vedette Jack Morton, qui a accepté de se venger de la mort de sa mère et de rejoindre la société secrète pour découvrir les sombres secrets de sa propre famille. La première saison s’est terminée sur une note inexpliquée où la mémoire de Jack a été perdue.

Le casting de The Order Season 2

Les protagonistes principaux reviendront pour la saison 2, et d’autres acteurs seront également vus, mais leurs rôles ne sont pas encore dévoilés. Premièrement, sur la liste, nous avons:

1.Jake Manley dans le rôle de Jack Morton, un étudiant plus frais à l’université de Belgrave.2.Sarah Gray dans le rôle d’Alyssa Drake, un guide touristique universitaire et étudiant qui est un médium de l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue3. Sam Trammell dans le rôle d’Eric Clarke, professeur d’éthique à l’Université de Belgrave, Matt Frewer dans le rôle de Pete «Pops» Morton, le grand-père de Jack qui a du mal à éliminer Edward Coventry5, Max Martini dans le rôle d’Edward Coventry, le père éloigné de Jack et le grand mage de l’Ordre Hermétique de la rose bleue

