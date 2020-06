The Last Of Us Part 2 : de nouvelles images dévoilées par Naughty Dog, 3 jours avant sa date sortie

Alors que le célèbre jeu sur PS4 « The Last Of Us 2 » est prévu pour ce 19 juin 2020, Naughty dog offre une possibilité pour les fans de se rappeler des évènements de la saga à travers quelques photos.

Le jeu The Last Of Us 2 est déjà disponible en version bêta depuis un certain moment. Les aventures d’Ellie sont encore plus déchirantes que jamais dans cette deuxième édition. C’est pour cette raison que la société américaine de production de jeu vidéo Naughty Dog a publié certaines images montrant les côtés forts du jeu. Ces derniers mettent en exergue une scène violente et sadique pour donner plus de particularités dans toute l’animation.

Des images de vengeance

Parce que The Last of Us est un jeu d’action qui marque l’aventure de deux personnes tentant à survivre dans une ville contaminée. À part ces deux personnes et quelques survivants, tous les personnages figurés dans le jeu sont des êtres infectés qu’il faut éliminer pour passer à l’étape suivante. La deuxième édition du jeu se présente encore plus apocalyptique. Les images dévoilées par Naughty Dog montrent une photo de Joel en train de sauver Ellie. Cette dernière a besoin de beaucoup plus de force pour pouvoir en sortir indemne. Le duo a trouvé une piste sur un vaccin qui pourrait mettre fin à la pandémie. Cependant, Ellie et Joel vont se venger de cet incident pour que l’humanité puisse à nouveau voir la lueur du jour sans un ombre de zombie.