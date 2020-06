MG Hector Plus à venir avec l’option 6 et 7 places; Plus de fonctionnalités!

Les détails de la MG Hector Plus ont été révélés officiellement. Il aura deux options de sièges, de nouvelles couleurs, plus de fonctionnalités et des améliorations de style douces.

MG a officiellement dévoilé le Hector Plus en publiant un teaser. Dans la vidéo, vous pouvez voir la nouvelle option de couleur et les fonctionnalités supplémentaires. Les réservations ont officieusement ouvert chez tous les concessionnaires et le SUV est également entré dans la chaîne de production de l’usine MG de Halol. Le lancement est prévu pour le mois prochain.

Nous pouvons maintenant confirmer que MG Hector Plus viendra avec l’option d’un 6 places et d’un 7 places. La variante 6 places aura des sièges capitaine individuels pour les trois rangées. Les variantes à 7 places seront livrées avec un banc à trois places sur la troisième rangée. Nous nous attendons à ce que les quatre variantes viennent avec ces deux options de sièges.

Certains ajustements de style comprendront des révisions des phares, des feux arrière et des feux de jour. Vous obtiendrez également une calandre avant différente, de nouveaux pare-chocs avant et arrière avec une nouvelle plaque de protection. De plus, il sera disponible dans cette couleur bleue qui n’est pas visible sur le Hector. Vous avez donc toutes les couleurs d’Hector et cette nouvelle option aussi.

La dernière fonctionnalité ajoutée sera l’accès au hayon mains libres. Cela signifie que vous pouvez ouvrir le coffre en glissant simplement votre jambe sous le pare-chocs. Un capteur a été fixé sous le pare-chocs et ouvrira automatiquement le coffre. Le reste de toutes les fonctionnalités sera repris du Hector 5 places.

Les options de moteur resteront le même moteur essence turbo de 1,5 litre et le moteur turbo diesel 2,0 litres FCA. Le moteur à essence turbo bénéficiera en outre d’un système hybride doux, ce qui lui offrira trois options de moteur. Le moteur à essence, dans les deux versions, produit 143 ch et 250 Nm de couple maximal. Le moteur diesel produit 170 ch et 350 Nm de couple.

MG hector Plus sera livré avec le même toit ouvrant panoramique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, la technologie de voiture Internet i-Smart, des phares automatiques, des sièges ventilés, une climatisation à deux zones, six airbags et une caméra à 360 degrés. Attendez-vous à ce qu’il exige une hausse de Rs 1 Lakh sur les variantes de Hector. Le Hector 5 places a coûté de Rs 12,73 Lakhs à Rs 17,72 Lakhs (ex-showroom).