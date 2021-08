The Kissing Booth 4 : Y aura-t-il un quatrième film The Kissing Booth ?

Basé sur la série de livres homonyme de Beth Reekles, The Kissing Booth 3 est un film dramatique pour adolescents. Il s’agit du troisième volet de la très populaire série de films The Kissing Booth. L’histoire suit Elle alors qu’elle essaie de décider quelle université fréquenter, Harvard ou Berkeley, sachant que son choix rendra l’une de ses deux personnes préférées très malheureuse. Pendant ce temps, la famille Flynn décide de vendre sa maison de plage, où Elle, Noah et Lee ont passé tous leurs étés. Elle, les garçons et Rachel convainquent ensuite les parents de Lee et Noah de les laisser passer l’été dernier à la maison sur la plage.

Bientôt, la vie d’Elle se complique encore après qu’elle rencontre Marco, qui est toujours très amoureux d’elle. En raison de la fin quelque peu ambiguë du troisième film, de nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander un quatrième film de la franchise. Si vous êtes curieux de savoir si cela se produira à l’avenir, nous avons ce qu’il vous faut.

Date de sortie de The Kissing Booth 4

The Kissing Booth 3 est sorti le 11 août 2021 sur Netflix. Le premier film est sorti le 11 mai 2018, suivi de la sortie du deuxième film le 24 juillet 2020. Tous les trois ont été réalisés par Vince Marcello (Grace, la meilleure pâtissière). Quant à The Kissing Booth 4, voilà e que nous savons.

Dans une interview avec Vanity Fair en novembre 2020, Jacob Elordi, qui incarne Noah Flynn dans la série de films, a déclaré: «Ce [‘The Kissing Booth 3’] est vraiment le dernier baiser. Cela signifie que, selon lui, le troisième film est la dernière entrée de la franchise. Joey King, qui joue Elle Evans, a fait écho à Jacob Elordi dans la vidéo ‘Aperçu des films de 2021 sur Netflix’ lorsqu’elle a déclaré qu’elle adorait quand une histoire incroyable prenait fin.

Aperçu des films de 2021 sur Netflix | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Cependant, compte tenu de l’énorme succès de la série de films The Kissing Booth pour Netflix, le géant du streaming peut toujours décider de développer plus de films à l’avenir et de ramener l’ancien casting. Ils peuvent également choisir de raconter une histoire complètement nouvelle avec de nouveaux personnages. Le fondement est établi dans les dernières scènes du troisième film lorsque Lee et Elle découvrent que les étudiants ont continué à organiser le stand de baisers dans des foires caritatives.

Beth Reekles a publié deux livres principaux dans sa série The Kissing Booth et plusieurs histoires complémentaires. Le troisième livre, “One Last Time”, est sorti en août 2021. Bien que le nom du livre indique probablement que c’est la fin de l’histoire pour Elle, Noah et Lee, Beth Reekles pourrait également décider d’étendre l’univers The Kissing Booth à l’avenir. Quant à Netflix, tout se résume finalement au nombre de téléspectateurs. Si The Kissing Booth 3 fonctionne de manière spectaculaire, il y a une chance que le quatrième film soit en développement. Et si cela se produit dans les prochains mois, attendez-vous à ce que The Kissing Booth 4 sorte en 2022.

Casting de The Kissing Booth 4

Outre Jacob Elordi et Joey King, The Kissing Booth 3 met en vedette Joel Courtney dans Lee Flynn, Taylor Zakhar Perez dans Marco Valentin Peña, Maisie Richardson-Sellers dans Chloe Winthrop, Meganne Young dans Rachel, Molly Ringwald dans Sara Flynn, Stephen Jennings dans Mike Evans, Morné Visser dans le rôle de M. Flynn, Carson White dans celui de Brad Evans, Judd Krok dans celui d’Ollie et Evan Hengst dans celui de Miles. Chloe Williams apparaît comme Joni Evans dans les scènes de flashback. Dans le futur The Kissing Booth 4, tous les acteurs pourraient reprendre leurs rôles. Si cela ne se produit pas, le film aura probablement un tout nouveau casting.

Intrigue de The Kissing Booth 4

À la fin de The Kissing Booth 3, Lee est revenu à Los Angeles et est sur le point d’être marié à Rachel. Noah est diplômé en droit de Harvard avec des offres d’emploi dans des fermes à New York et Los Angeles, tandis qu’Elle travaille comme développeur de jeux vidéo dans une entreprise indépendante. Dans les scènes finales, Elle et Noah partent ensemble en moto.

Le quatrième film potentiel pourrait montrer Elle et Noah dans une relation, donnant aux fans les réponses qu’ils semblent vouloir. Ou, comme mentionné ci-dessus, le film peut se concentrer sur un casting différent. Cette fois, l’histoire pourrait être racontée du point de vue d’un personnage masculin. Une autre possibilité est que le prochain film parle d’une relation homosexuelle. Les films The Kissing Booth sont considérablement sous-représentés à cet égard, et The Kissing Booth 4 pourrait modifier cela.

Pour rappel, les trois films The Kissing Booth sont disponibles en streaming sur Netflix.