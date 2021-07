The Honor at Magic High School : Heure et Date de sortie de l’épisode 4 en France

Spin-off de la désormais célèbre série The Irregular at Magic High School, The Honor at Magic High School ou Mahouka Koukou no Yuutousei est un anime de magie fantastique basé sur la série manga du même nom de Yu Mori. La série reprend l’histoire de la série originale et tourne autour de Miyuki Shiba, la sœur de Tatsuya. Avec la technologie qui complète la magie dans son monde, Miyuki se retrouve à devoir gérer le poids des attentes et des sentiments inattendus. L’épisode 4 de la série étant sur le point de sortir, les fans sont curieux de savoir comment l’histoire va se dérouler à partir de là. Au cas où vous vous poseriez la même question, nous avons tout ce qu’il vous faut.

Où regarder l’épisode 4 de The Honor at Magic High School ?

Vous pouvez regarder l’épisode 4 de The Honor at Magic High School sur Wakanim. Chaque semaine, un nouvel épisode de l’anime The Honor at Magic High School sera diffusé sur Wakanim et il sera possible de voir les épisodes précédents aussi.

Date et heure de sortie de The Honor at Magic High School épisode 4

La date de diffusion de l’épisode 4 de The Honor at Magic High School est le 24 juillet 2021 à 18h00 sur Wakanim. Nous nous attendons à ce que l’épisode 4 de The Honor at Magic High School soit diffusé dans différents fuseaux horaires selon l’endroit où vous vous trouvez. Si la date de sortie de l’épisode 4 de The Honor at Magic High School a changé, nous vous le ferons savoir avec un article mis à jour.

En savoir plus sur The Honor at Magic High School

Tatsuya commence avec la technologie magique dans son entreprise familiale, Four Leaves Technology, et promeut une technologie révolutionnaire sous la marque Taurus Silver. Miyuki est le prochain souverain après tante Maya, l’une des magiciennes les plus puissantes au monde. Miyuki possède une capacité magique qui gèle la conscience d’une personne. La magie de Tatsuya peut lui être attribuée. Elle a commencé à prendre soin de lui et lui a consacré toute sa vie. Tatsuya lui a sauvé la vie une fois.

Vous réaliserez et vous vous impliquerez dans les sentiments de Miyuki pour Tatsuya. Miyuki avoue à Tatsuya après les fiançailles. À l’école, les deux travaillent bien ensemble en équipe, collaborant sur chaque tâche. Erika Chiba, la fille du chef, est membre du clan Chiba. Une maîtresse a détruit la famille d’Erika. Eri était un épéiste « le meilleur du clan ». Possède des capacités magiques qui peuvent améliorer les compétences d’épée et de combat. Le meilleur ami d’Eri, Mizuki, est tombé amoureux de Tatsuya.

Bande annonce

La saison 1 de The Honor at Magic High School est disponible en streaming sur Wakanim.