Cette brillante série dramatique espagnole d’époque, qui se déroule au début du XVIIIe siècle, suit la vie de Clara Belmonte, une cuisinière souffrant d’agoraphobie, qui trouve un emploi dans la maison du duc de Castamar. Créée par Tatiana Rodríguez et mettant en vedette des talents renommés tels que Michelle Jenner, Roberto Enríquez et Hugo Silva, ce film d’époque a été salué pour ses performances, son intrigue captivante et son magnifique design de production.

Intitulée à l’origine « La cocinera de Castamar », la série espagnole se déroule à Madrid, où le duc de Castamar tient sa résidence. Tourné à Madrid, Ségovie et Cuenca, ce drame historique offre une représentation plus vraie que nature de la culture, de la nourriture et du mode de vie du XVIIIe siècle. Si vous vous demandez si cette histoire de romance et de passion est basée sur la réalité, nous venons avec des réponses !

La Cuisinière de Castamar est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Non, La Cuisinière de Castamar n’est pas basée sur une histoire vraie. Compte tenu des éléments historiques de ce drame d’époque, il est naturel pour les fans de croire que l’histoire pourrait être réelle. Cependant, la série télévisée est une adaptation du roman de fiction éponyme de l’auteur Fernando J. Muñez. À une époque où le taux d’alphabétisation des femmes était au plus bas, beaucoup pensaient que leur meilleure chance d’avoir une bonne vie passait par un bon mariage.

Même à une telle époque, la protagoniste Clara Belmonte est montrée comme étant bien éduquée et cultivée. Malheureusement, la mort de son père entraîne la ruine de leur famille et, par conséquent, le développement de son agoraphobie. Ainsi, incapable de poursuivre ses études, Clara se rabat sur la cuisine et parvient à trouver un emploi dans la cuisine du duc de Castamar. La suite de l’histoire montre comment Clara gagne peu à peu le duc veuf et trouve une place dans son cœur.

Le spectacle est très proche de l’exactitude historique, notamment en ce qui concerne les costumes et les uniformes. De plus, la brillante scénographie contribue à l’authenticité des décors, qui présentent une magnifique architecture espagnole du XVIIIe siècle. Un autre fait historique très précis abordé par le spectacle est le tabou du mélange des classes – le duc est un noble, tandis qu’un cuisinier est généralement méprisé. La série se sert de leur relation pour illustrer la société orthodoxe, têtue et régressive de l’époque.

En outre, un autre facteur historique essentiel que La Cuisinière de Castamar met en valeur est la nourriture. La cuisine ou la nourriture joue un rôle essentiel dans la série car c’est le premier moyen d’expression que Clara utilise pour converser avec le duc. Grâce à ses talents culinaires, elle est capable de se faire une place dans la maison et même de montrer sa culture. Reflétant parfaitement la cuisine de ce siècle, la série présente une version authentique de la nourriture qui semble tout droit sortie des pages de l’histoire.

Cependant, La cuisinière de Castamar s’éloigne parfois de l’histoire, notamment en ce qui concerne la sexualité et la romance. Au XVIIIe siècle, une relation entre un maître et un serviteur était probablement méprisée, et la femme pouvait même être accusée d’apporter la tentation dans l’esprit du maître. Pourtant, la série adopte une approche moderne où chaque personnage est responsable de ses propres pensées et actions.

Dans un beau changement des pratiques orthodoxes, l’arrivée de Clara Belmonte n’apporte pas de controverses mais change au contraire la vie du Duc de Castamar pour le mieux. Ainsi, nous voyons comment, même si La cuisinière de Castamar est dirigé par un récit fictif, son cadre, ses personnages et sa culture peuvent facilement être utilisés pour peindre une image réaliste de l’Espagne du début du XVIIIe siècle.