The Good Place Saison 5 – Date de sortie prévue, distribution et intrigue

The Good Place est une websérie télévisée américaine comique, thriller philosophique, fantastique et dystopique réalisée par Joe Mande, Megan Amram et David Hyman. Le spectacle a été réalisé par Michael Schur. Jusqu'à présent, quatre saisons sont diffusées sur le réseau d'origine NBC Universal Television. Date de sortie de The Good Place saison 5 La première saison de l'émission a été diffusée sur NBC et la précédente, le 19 septembre 2016, le 30 janvier 2020. Le réseau officiel a également donné une mauvaise et bonne nouvelle aux fans de «The Good Place» NBC a annoncé la quatrième saison de cette émission, mais l'émission pourrait ne pas revenir pour sa cinquième saison. La cause de l'annulation de la saison 5 est que la saison 4 aura probablement une fin fantastique aussi Mike Schur a déclaré qu ' »il se sentait satisfait après avoir produit plus de 50 épisodes et après avoir produit la saison 4. » Le casting de Good Place Saison 5 Si la saison 5 est faite, tous les chiffres de la saison seront de retour. Le meilleur de tous les personnages rend la saison 5 spéciale et occupera la série. Les acteurs seront vus dans la saison 5: THE GOOD PLACE – «Chidi Sees the Time-Knife» Episode 312 – Photo: Kristen Bell comme Eleanor – (Photo par Colleen Hayes / NBC) William Jackson Harper comme Chidi Anagonye Kristen Bell comme Eleanor Shellstrop Jameela Jamil comme Tahani Al-Jamil D'Arcy Carden comme Janet Manny Jacinto comme Jason Mendoza Ted Danson comme Michael Tiya Sircar comme Vicky Adam Scott comme Trevor Marc Evan Jackson comme Shawn Maribeth Monroe comme Mindy St.Claire Kirby Howell-Baptiste comme Simone Garnett Le intrigue de Good Place saison 5 L'histoire est tout au sujet de la notion de base d'une vie après la mort, les individus en fonction de leurs karmas se voient attribuer une place soit en enfer ou au paradis. L'histoire suit la durée de vie d'Eleanor, Chidi, Jason et Michael décédés. Jason et Eleanor ont atterri brusquement dans un bon emplacement. Jason et Eleanor apprennent à l'âme sœur de Chidi Tahani apprend à Michael comment entrer dans un bon endroit. Au fil des saisons, nous avons vu être moral et éthique pour entrer dans un bon endroit. À long terme, nous voyons qu'Eleanor, Chidi et Jason décident de partir et Michael a été autorisé à visiter en direct en tant que peuple. Dans la saison 5 sera probablement faite alors on pourrait s'attendre à des progrès.

