Ce mod de Fallout 4 fait ressembler le Commonwealth à Red Dead Redemption 2

Fallout 4 possède un monde ouvert assez lourd et impressionnant tel quel, mais si vous souhaitez lui donner une refonte dans le style d’un autre grand frappeur du genre des jeux en monde ouvert, un nouveau mod pourrait être juste votre tasse de thé. . Ou moonshine, d’ailleurs. Un tout nouveau mod de révision de texture pour le RPG 2015 de Bethesda transforme le Commonwealth en un «environnement désertique imaginaire vibrant» rappelant Red Dead Redemption 2.

Le mod ‘Badlands 2’ Fallout 4 de Delicious Vegetable – une création qui fait suite à un précédent mod de retouche – remodèle les environnements et les paysages post-apocalyptiques du jeu RPG pour créer: «Déchets de sable, canyons balayés par le vent, prairie à herbes courtes, forêts sèches, les dunes, la poussière et toute la nostalgie. Spurs qui jingle jangle jingle non inclus ».

Comme vous pouvez le voir dans les images publiées sur la page du mod, le Commonwealth semble transformé, avec des scènes rappelant les zones forestières de RDR2 près de Strawberry, des plaines poussiéreuses et ensoleillées parsemées de cactus comme la région de New Austin du jeu occidental, et des prairies avec des vagues de fleurs sauvages , semblable à la région d’Ambarino de Red Dead.

Il semble que le mod Badlands 2 soit conçu pour être utilisé en conjonction avec un autre mod inspiré du Far West – le modder Spiffyskytrooper’s Desperados Overhaul – selon la rédaction de Delicious Vegetable, et avec l’introduction de diverses nouvelles textures d’environnement générales à travers le jeu. monde, il retravaille Far Harbor et Nuka World de Fallout 4.

La première «a été repensée comme une forêt côtière sèche, comme vous en trouverez dans certaines parties de la Californie ou du Liban, avec une palette bleu-gris-brun au début de l’automne», tandis que Nuka World «a toujours été (inexplicablement) un désert» , dit le moddeur, «et cela a été porté à onze ici. Du sable et plus de sable, avec un éparpillement de végétation rustique accrochée aux dunes ».

Si vous souhaitez donner à Fallout 4 une nouvelle saveur occidentale vive et distinctement sauvage, dirigez-vous vers Nexus Mods ici pour récupérer le mod Badlands 2 pour vous-même. Comme toujours, modifiez à vos risques et périls! Et n’oubliez pas de jeter un œil à notre liste des meilleurs mods de Fallout 4, si vous souhaitez voir ce qu’il y a d’autre.

