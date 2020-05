The Flash Season 6 Episode 18 Review

Jessie Robertson revient sur le dix-huitième épisode de la saison 6 de Flash…

Donc, nous sommes déjà venus ici. Une poignée d’épisodes jusqu’à la finale de la saison et tout espoir semble perdu. Nous avons besoin d’un bon épisode pour nous éloigner du chemin avant de nous arrêter avec le gros dénouement de la fin de saison. Cette saison, c’est avec le héros / méchant Hartley Rathway, ou mieux connu sous le nom de Pied Piper. Lorsqu’une autre version de Godspeed arrive pour siphonner la vitesse à laquelle Barry a laissé, Team Flash se retrouve avec peu d’options sur la façon de le combattre.

L’épisode de ce soir était un peu décousu. Comme toute la saison, nous avons beaucoup sauté, mais ce soir-là, nous nous sommes sentis un peu brouillés, au lieu de nous sentir comme une superbe mise en page de bande dessinée. Nous avons une scène de 30 secondes avec Joe se cachant dans un hôtel vide en quelques secondes et nous n’avons même pas eu ce super discours de Joe West. Nous obtenons une longue trame de fond de «l’homme de main» de Piper, Roderick, que le Flash a transformé en une image clignotante lors d’une bataille après la crise. Ralph fait payer quelques visites à Frost alors qu’elle s’apprête à partir et à voir sa mère (Caitlin?) Dans une étrange crise d’identité à laquelle je n’avais même pas pensé. Et nous voyons l’équipe assez faible, avec Cisco et Barry à la gorge l’un de l’autre sur la façon de procéder.

Les meilleurs moments de ce soir sont venus avec les discours sincères pour lesquels la série est connue, d’abord de Nash essayant d’empêcher Barry de perdre et d’utiliser un excellent rappel de son épisode d’origine plus tôt dans la saison. Cisco a une scène qui reflète cela avec Cecile et chaque semaine, elle est à la télévision, je suis de plus en plus convaincue qu’elle est devenue une pièce essentielle de cette équipe. Même plus tard encore, Barry est autorisé à faire, une version quoique plus courte, à l’équipe pour les ramasser de la boue et trouver un moyen de récupérer leur famille. Ensuite, il y a les effets spéciaux. Ils étaient à un autre niveau ce soir. La tempête de foudre blanche de Godspeed qui a éclaté du haut de ce gratte-ciel était de la plus haute qualité cinématographique et cette chute vicieuse sur une jeep et son sang concentré qui coulait tous étaient cool de différentes manières. De plus, je ne peux pas ne pas mentionner la présentation de Ralph de son «Dib-ploma» à Frost et sa réaction; a encore un extrait de cette grande comédie maladroite Flash dans l’épisode sérieux et opprimé de ce soir.

Un scratcher sur la tête que j’avais déjà réfléchi est où iris peut-il aller exactement dans cette Mirrorverse? Elle a mentionné avoir trouvé Kamilla et Singh la semaine dernière, mais comment? Eh bien, cette semaine, elle entre dans Mirror-Star Labs et il y a Kamilla. Alors, est-ce essentiellement Central City à portée de main? Je suppose que oui. Iris souffre de «dissonance neuronale» et j’aime qu’il y ait un effet secondaire à être piégé dans ce monde qui met également plus de drame dans Barry la trouvant et la sauvant à temps avant que son cerveau ne soit frit, ou quel que soit l’effet à long terme .

Évaluation: 7/10 – La force de cet arc global est trop élevée pour laisser même un épisode moyen ralentir la saison. C’était un point de sauvegarde avant de toucher le boss final qui, en raison du verrouillage, l’épisode de la semaine prochaine est la finale, il sera donc très intéressant de voir où et comment nous nous arrêterons cette saison.

Jessie Robertson

