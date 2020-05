The Elder Scrolls 6 News est encore dans des années, réitère Pete Hines

Dans les jours qui suivent Starfield et The Elder Scrolls VI’s Lors de la révélation de l’E3 2018, Bethesda a clairement indiqué que les fans devront être patients. Starfield est prévu pour arriver avant The Elder Scrolls VI; aucun ne sera vu de sitôt. Rien de tout cela n’a changé. En fait, les informations sur ce dernier sont encore loin.

Pete Hines, vice-président directeur du marketing et des communications de Bethesda, l’a admis lors d’un récent échange sur Twitter avec un fan. Selon Hines, les fans ne devraient pas s’attendre à entendre parler de The Elder Scrolls VI jusqu’à «des années à partir de maintenant». L’échange Twitter s’est produit comme suit,

C’est après Starfield, dont vous ne savez pratiquement rien. Donc, si vous me demandez des détails maintenant et non dans des années, je ne parviens pas à gérer correctement vos attentes. – Pete Hines (@DCDeacon) 10 mai 2020

Hines a raison, bien sûr. Pour l’instant, on ne sait presque rien du titre de science-fiction Starfield. Jusqu’à présent, nous n’avons eu qu’un aperçu d’une bande-annonce incroyablement brève et d’un logo. Il en va de même pour ce qui a été montré de The Elder Scrolls VI. En tant que tel, les fans feraient mieux de mieux gérer leurs attentes.

À la fin de 2018, on a demandé à Hines pourquoi Bethesda avait choisi de dévoiler les deux titres si tôt dans le développement. En réponse, le responsable marketing a cité le souhait de Bethesda de présenter une sorte de feuille de route en ce qui concerne les futurs projets. En outre, en raison de la nouvelle Fallout 76, personne ne voulait que les fans pensent que Bethesda Game Studios avait abandonné ses racines solo.

[Source: Pete Hines on Twitter]