Nouvelles dates de réservation pour Disneyland et Walt Disney World, réouverture de Disney Springs, etc. – / Film

Les réservations Disneyland et Walt Disney World sont repoussées au 1er juillet.

Disney Springs rouvre le 20 mai.

Un homme a été arrêté pour s’être accroupi à Disney World.

Que vous ayez écouté ou non le dernier appel de revenus de Disney – normalement, qui parmi nous le ferait, mais vous avez probablement du temps libre – vous voudrez peut-être savoir quand exactement les parcs à thème Disney rouvriront, quelle que soit la partie du monde dans lequel vous vivez. Eh bien, si vous êtes en Chine continentale, j’ai une très bonne nouvelle pour vous: Shanghai Disneyland rouvre aujourd’hui, lundi 11 mai (et si vous êtes à Orlando, j’ai des nouvelles encore plus encourageantes: Disney Springs rouvre le 20 mai.)

Maintenant, bien sûr, vous devez comprendre que la «réouverture» ne signifie pas «revenir à la normale». Le gouvernement chinois, comme le PDG Bob Chapek l’a déclaré lors de l’appel, souhaite que la fréquentation soit plafonnée à seulement 30% de la capacité de pointe par jour, mais Disney va être encore plus prudent au début. Il existe un certain nombre de restrictions et d’exigences spécifiques, parmi lesquelles le mandat selon lequel tous les invités doivent porter des masques ou des masques en quelque sorte, qui seront… euh… intéressants à voir se dérouler aux États-Unis. Notamment, la lettre envoyée par le président de Walt Disney World Josh D’Amaro concernant la réouverture de Disney Springs souligne: Les acteurs et les invités doivent porter des masques. (Vous avez peut-être vu des histoires sur la façon dont les Américains sont si en colère de devoir porter un masque facial qu’ils brandissent des armes à feu comme une menace. C’est donc une chose que nous faisons maintenant: être fou de devoir nous protéger et protéger les autres.) Mais encore une fois: un parc à thème Disney est sur le point de rouvrir, ce qui est mieux que la situation actuelle.

De retour aux États-Unis, vous espérez peut-être que Disneyland Resort ou les parcs et hôtels du Walt Disney World Resort seront ouverts avant les vacances du 4 juillet, ce qui semble être une perspective extrêmement risquée pour plusieurs raisons. Le plus important d’entre eux: sur les sites Web de Disneyland et de Walt Disney World, vous ne pouvez pas faire de réservation d’hôtels ou de restaurants avant le 1er juillet. Maintenant, soyons clairs: cela ne signifie pas que les parcs volonté rouvrir le 1er juillet. L’appel aux résultats du 5 mai n’a décidément pas de date d’ouverture spécifique pour les parcs continentaux ou les centres commerciaux. La vraie question, pour les inconditionnels des parcs, pourrait bien être la suivante: même maintenant, Disneyland sera-t-il ouvert le 17 juillet pour célébrer son 65e anniversaire? C’est très haut dans l’air.

Heureusement qu’il n’y a pas d’anniversaire d’ouverture du parc à la mi-juillet à Paris également. Pourquoi ça? Eh bien, Disneyland Paris a annulé toutes les réservations jusqu’au 14 juillet. Si vous aviez prévu un voyage à la station parisienne au cours des deux prochains mois, vous avez ma sympathie et un remboursement du Disneyland Paris Resort. Mais pas grand chose d’autre. Un message détaillé des honchos de Disneyland Paris a également détaillé l’annulation de certains événements spéciaux sur le thème des princesses et des personnages de Marvel, et reporte certains autres événements d’été à 2021.

Et ce n’est pas tout pour les retards de Disneyland Paris. Comme vous le savez peut-être, le nouvel hôtel Disney New York – The Art of Marvel devait ouvrir ses portes le 15 juin. Il ne sera pas surprenant que la date d’ouverture de l’hôtel ait été retardée sans qu’aucune nouvelle date ne soit annoncée. Étant donné que les parcs Disney ont fermé à peine trois mois avant l’ouverture initiale, l’hôtel Art of Marvel est probablement très proche d’être fait de toute façon, mais en l’absence d’invités dans le parc, il n’y a aucune bonne raison d’ouvrir les portes.

Nous allons terminer la chronique d’aujourd’hui par un cas de criminalité véritablement ambitieux. Je suis facétieux, veuillez noter, mais il y a une petite partie de cela qui admire l’audace du gars qui a été arrêté pour intrusion et squattage sur Discovery Island à Walt Disney World il y a quelques semaines. L’homme d’Alabama en question est entré sur l’île abandonnée quelques jours avant que les députés ne l’arrêtent pour s’être accroupi dans ce qu’il a surnommé un «paradis tropical». (Juste est juste: il a raison à ce sujet.) L’homme a été banni de toutes les propriétés Disney, donc autant que la tentation puisse vous en persuader, ne suivez pas l’exemple de ce type.

