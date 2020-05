The Dragon Prince Season 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de Dragon Prince: Dragon Prince, la série télévisée d’animation fantastique sur ordinateur, est l’une des séries télévisées les plus populaires sur Netflix. Après le succès des trois dernières saisons de l’émission, les créateurs Aaron Ehasz et Justin Richmond seront de retour avec la saison 4.

La série est réalisée par Wonder Storm et Bardel Entertainment. L’histoire se déroule autour du continent Xadia où les humains et les elfes vivent en paix il y a longtemps jusqu’à ce que les humains commencent à utiliser la magie noire. En conséquence, le continent est divisé de deux manières par le gigantesque fleuve de lave, après quoi la guerre éclate entre les humains et les elfes.

Quand pouvez-vous voir Dragon Prince Saison 4?

Depuis la première de l’émission The Dragon Prince en 2018, elle fait des merveilles. Il est devenu l’une des séries fantastiques les plus populaires. Le spectacle est hilarant et a vraiment impressionné tout le monde par son humour. Les deuxième et troisième saisons sont sorties en 2019.

Le spectacle est produit par Wonderstorm, et la merveilleuse animation est entièrement due à Bardel Entertainment. La saison 4 va être un doux délice, et elle devrait être là très bientôt, elle devrait être là le mois prochain.

Quel sera le scénario de la saison 4?

Bien que la fin de la saison 3 de « Dragon Prince » ait vu que la camaraderie de l’œuf a réussi dans leur mission et que Viren et son armée ont été vaincus et que Zym est retourné à sa mère, Zubia est également une promesse de paix entre les humains et les elfes. Mais il y a beaucoup à attendre dans la prochaine saison de l’émission.

La saison suivante pourrait également voir l’introduction d’un ou plusieurs dragons d’art pour les quatre sources primaires restantes. Nous ne les verrons peut-être pas tous, mais il y en aura un qui est susceptible de faire une apparition, l’art dragon de la terre. Dans la saison 4, il y aura le retour de Jack DeSena pour prêter Voice à Callum, et nous sommes également impatients de voir quels nouveaux pouvoirs Callum apprend.

La liste des acteurs pour le prince dragon 4

Nous aurons les prochaines voix off pour les personnages de la prochaine suite:

Jack DeSena comme Callum

Sasha Rojen comme Ezran

Jason Simpson comme Viren

Paula Burrows comme Rayla

Racquel Belmonte en tant que Claudia

Jesse Inocalla comme Soren

Erik Dellums comme Aaravo

