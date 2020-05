The Witcher Saison 2: Showrunner partagé derrière les photos de la scène

– Publicité –



Mises à jour de The Witcher Season 2: En raison de la pandémie de coronavirus en cours, la deuxième saison de The Witcher de Netflix pourrait être retardée. L’équipe de production travaille en ligne, y compris la showrunner Lauren S. Hissrich.

Les chances et les fins sont partagées par Hissrich en ligne par Twitter et plusieurs autres plateformes de médias sociaux. Récemment, elle a offert une photo des coulisses du dernier jour et la dernière scène qui a été prise lors de la finale de la première saison qui mettait en vedette Henry Cavil dans le rôle de Geralt de Rivia et Freya Allan dans le rôle de Ciri.

The Witcher Saison 2 dans les coulisses

– Publicité –

Le réalisateur Marc Jobst qui a réalisé la finale a d’abord partagé la photo. La dernière scène a été tournée le 8 mai 2019, ce qui signifie clairement que cela fait à peine un an depuis lors. Attendez-vous avec impatience la deuxième saison de The Witcher? Netflix décrit la série comme «Basée sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille.

Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais quand le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil. »

La première saison de l’émission est disponible à regarder sur la plateforme de streaming en ligne Netflix. Les travaux de la deuxième saison se poursuivent mais la production est arrêtée en raison de la situation pandémique actuelle. Les stars de l’émission sont Henry Cavil qui joue le rôle de Geralt de Rivia. Anya Chalotra décrit le rôle de Yennefer et Freya Allan comme Ciri. Pour la deuxième saison de l’émission, le casting comprend Kim Bodnia (Killing Eve) qui incarne Vesemir, Yasen Atour (Jeune Wallender) joue le rôle de Coen, Agnes Bjorn dans le rôle de Vereena, Paul Bellion (Peaky Blinders) décrit le rôle de Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Rapide et furieux 9) est considérée comme Eskel, Aisha Fabienne Ross (La fille danoise) joue Lydia, Kristofer Hivju (Le Trône de Fer) comme Nivellen, et Mecia Simson joue le rôle de Francesca.

– Publicité –