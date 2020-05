The Boys Season 2: Date de sortie, distribution, quel peut être le scénario? Bande-annonce, Superman a montré The Dark Side.

– Publicité –



The Boys est une série Web de super-héros américaine et est l’une des séries les plus appréciées sur Amazon Prime. La série a gagné beaucoup d’amour de la part du public, car elle arrive bientôt avec sa deuxième saison. Voici tout ce que nous savons de la série.

L’histoire de la saison 2 des garçons

The Boys est une série qui tourne autour du monde où les super-héros appartiennent à des gens d’affaires puissants, Vought International, et ils les ont rendus très grossiers, arrogants et corrompus, et utilisent ces super-héros pour leur propre usage. Et puis, certaines personnes ordinaires forment un groupe afin de combattre tous ces super-héros corrompus afin de pouvoir protéger le monde.

The Boys Season 2 Production Details

La production et le tournage de la saison 2 sont déjà terminés, avant même la sortie de la saison 1. La sortie de cette émission ne sera pas affectée par les pandémies de coronavirus comme les autres séries et films car la production et le tournage de ce film sont déjà terminés, de sorte que le film ne subira aucun retard. Ainsi, le spectacle sortira bientôt.

The Boys Season 2 Date de sortie prévue

Il n’y a pas de date de sortie confirmée annoncée par les fabricants, mais on peut supposer qu’il sortira quelque part au milieu de 2020, ce qui signifie au mois de juin ou juillet. En outre, la bande-annonce de la série est sortie où vous trouverez Homeland Junior avec son père.

Et la patrie peut être le problème pour le leader des Boys. Comme nous le voyons dans la bande-annonce, Starlight est toujours piégé par Vought. Elle est battue par Homeland. Il y a beaucoup de sang et beaucoup de choses à voir dans la saison 2, comme le révèle la bande-annonce.

Le casting

La prochaine saison 2 comprendra des membres de la distribution de la saison précédente et les fans pourront également voir certains des nouveaux visages cette saison. Les acteurs sont Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T.Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Elisabeth Shue. Et de nouveaux visages peuvent inclure, Aya Cash comme Stormfront, Patton Oswalt comme The Legend, Goran Visnjic comme Alistair Adana, Claudia Doumit comme Victoria Neumann.

Dans la saison 1, il a été révélé que la femme de Butcher était toujours en vie et élevait le fils de Homelander. Donc, la deuxième saison sera certainement consacrée à ce cliffhanger, et bien d’autres choses également. Attendons la sortie de la saison 2.

Jusque-là, si vous n’avez pas vu la saison 1, vous pouvez aller la regarder sur Amazon Prime.

