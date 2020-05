Top 5 des voitures populaires en Inde qui ont reçu une cote de sécurité de 0 ou 1 étoile

Voici la liste des 5 meilleures voitures populaires en Inde qui ont reçu une très mauvaise cote de sécurité de 0, 1 ou 2 étoiles dans les tests de collision NCAP.

Le nombre d’accidents et de blessés dus à ce phénomène augmente rapidement en Inde. Alors que l’état des routes est à blâmer, le style de conduite de nous, les Indiens, est également à blâmer. En ces temps, nous voyons beaucoup de gens acheter des voitures qui ont reçu de bonnes notes de sécurité dans les tests de collision NCAP. Nous connaissons tous certaines de ces voitures.

Cependant, il existe de nombreuses voitures populaires en Inde qui ont reçu une cote de sécurité de 0 ou 1 étoile. Certains d’entre eux peuvent littéralement être vus toutes les 5 à 10 minutes sur route. Donc, voici la liste de certaines voitures populaires en Inde qui ont reçu une très mauvaise cote de sécurité lors de ces tests.

Top 5 des voitures populaires en Inde qui ont reçu une mauvaise cote de sécurité

Datsun Redi-GO – 1 étoile

Redi-GO a reçu une maigre cote de sécurité 1 étoile, avec un airbag côté conducteur en équipement standard. Sa structure corporelle a été déclarée instable par les tests de collision NCAP. Malgré une sécurité adéquate pour la région de la tête et du cou, la protection de la poitrine et des jambes était très médiocre. On dit que Datsun s’efforce d’obtenir une cote de sécurité plus élevée pour son écoutille.

Renault Kwid – 1 étoile

Renault a obtenu une mauvaise note 1 étoile pour la Kwid. La garniture de base est livrée avec un airbag conducteur de série, ce qui conduit à une mauvaise cote. S’il y avait eu deux coussins gonflables offerts en standard, la cote aurait été légèrement meilleure. Fait intéressant, le Duster obtient une bonne cote de sécurité de 3 étoiles et est connu pour sa construction robuste.

Maruti WagonR – 2 étoiles

L’actuel WagonR a reçu une cote de sécurité de 2 étoiles malgré l’obtention de deux coussins gonflables en standard. Sa structure de carrosserie a été déclarée instable par les tests de collision, bien qu’elle offre une bonne sécurité au cou et à la tête du conducteur et du passager. WagonR obtient également une cote de sécurité médiocre en ce qui concerne les enfants occupants en raison du manque d’ISOFIX et de la ceinture de sécurité à trois points pour tous les sièges.

Hyundai Santro – 2 étoiles

Hyundai Santro n’a reçu que quelques points de moins que la WagonR, faisant de cette dernière une voiture plus sûre. Il ne reçoit qu’un airbag côté conducteur sur les variantes de base. La nouvelle génération Santro obtient des points inférieurs en raison de la faible sécurité des enfants occupants. Même il n’obtient pas ISOFIX et la ceinture de sécurité à trois points en standard.

Maruti Swift – 2 étoiles

Le dernier de la liste est le Maruti Suzuki Swift. Sa structure corporelle a été déclarée instable et ne peut pas subir de dommages importants. Cependant, il offre une bonne protection au cou, à la tête et aux genoux du conducteur et du passager. Même pour les enfants occupants, il parvient à offrir une protection décente grâce à ISOFIX proposé en standard.