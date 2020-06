Tessa Thompson jouera dans un drame d’escrime Balestra

Tessa Thompson a signé pour jouer une star de l’escrime en disgrâce dans le film Balestra. L’actrice réalisera également le film exécutif, qui sera réalisé par Nicole Dorsey. Aladdin Marwan Kenzri sera co-star. « Balestra suit l’escrimeuse compétitive déshonorée Joanna Bathory (Thompson), qui espère désespérément un retour aux Jeux olympiques. Sous la pression de son mari et coach Rafe, elle reçoit un prototype de dispositif lui permettant de prolonger sa formation jusqu’à ses heures de sommeil. Le jour, elle est sur la piste, et la nuit, elle rêve lucidement. Mais la réalité commence à s’estomper quand elle rencontre un inconnu nommé Elliot (Kenzari) et se retrouve prise dans son propre réseau de désirs subconscients et de réalité insatisfaisante. « Deadline avait la nouvelle.

Tessa Thompson est une star

Le MCU n’était qu’un tremplin pour Tessa Thompson, alors qu’elle cherche à entrer dans l’échelon supérieur des acteurs de travail. Après avoir tourné les têtes Credo, elle a volé la vedette à Thor et Hulk dans Thor: Ragnarok. Elle continuera à gouverner le MCU en tant que Valkyrie la prochaine Thor: Amour et Thunder. Elle a une gamme que peu d’acteurs font, et sera une force avec laquelle il faudra compter pendant des années à Hollywood. Elle avait ceci à dire sur le rôle Balestra, l’un des nombreux projets en cours de réalisation au Festival de Cannes virtuel:

« Comme le sport Balestra explore, la conception de cette pièce est nette et fascinante – c’est un regard fascinant sur le prix de la victoire, et quels ennuis peuvent devenir des rêves lorsque notre estime de soi, la réalité et l’identité sont trop étroitement liées à eux. Pour me lancer dans ce voyage, à la fois devant et derrière l’objectif, avec Nicole Dorsey et cette équipe phénoménale, c’est un rêve pour moi – le plus beau. « Cherchez quelqu’un pour prendre le nouveau film de Tessa Thompson en un clin d’œil.

