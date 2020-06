Articles TVLine: Chip & Joanna’s Network Delayed, NOS4A2’s New Date and More

La dernière rénovation de Chip et Joanna Gaines est en attente: le lancement du Fixer Upper Le réseau Magnolia de stars a été retardé en raison des arrêts de production liés aux coronavirus. Un événement de prévisualisation de quatre heures pour le réseau – une coentreprise avec Discovery, qui devait initialement faire ses débuts le 4 octobre – sera diffusé le dimanche 26 avril à 5 ​​/ 4c sur DIY Network, qui sera rebaptisé Magnolia Network. Le bloc commencera par un retour sur les cinq ans des Gaineses Fixer Upper voyage et se poursuivra avec un aperçu de la prochaine programmation de Magnolia. Voir aussi Ragnarok Saison 2 Date de sortie, distribution et autres détails Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien… * La première de NOS4A2 La saison 2 a été repoussée du lundi 1er juin au dimanche 21 juin à 21 h sur AMC. Pendant ce temps, Shudder’s Spectacle d’horreur La saison 1 sera maintenant diffusée sur AMC pendant six semaines (au lieu de trois) le lundi à 22 h, à compter du 4 mai. * ABC La famille Disney Singalong spécial est maintenant disponible pour diffuser sur Disney + aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. * CBS diffusera l’émission spéciale #HomeVideos: un phénomène mondial (titre provisoire) en mai. Le programme, animé par Cedric the Entertainer, mettra en vedette des moments vidéo viraux créés lors de la distanciation sociale et du refuge en place. * Les deux premiers épisodes de La dernière dance, la série documentaire en 10 parties sur Michael Jordan et la quête des Chicago Bulls pour remporter un sixième titre NBA en huit ans, a accueilli en moyenne 6,1 millions de téléspectateurs sur ESPN et ESPN2 dimanche, se classant comme les deux émissions de contenu original les plus vues sur ESPN Networks. depuis 2004 et le contenu documentaire ESPN le plus regardé de tous les temps. Voir aussi Hublot lance la montre intelligente «Big Bang e» * Les tourtereaux, une comédie sur grand écran avec Issa Rae et Kumail Nanjiani, à propos d’un couple qui, au bord de la rupture, se retrouve mêlé à un mystère de meurtre bizarre, sera maintenant présenté en première sur Netflix le vendredi 22 mai. Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?

Publié à l’origine 2020-04-22 08:53:48.

L’article Post TVLine: Chip & Joanna’s Network Delayed, NOS4A2’s New Date and More est apparu en premier sur News Lagoon.