Téléviseurs PlayStation 5 – World Top Trend

– – – Les téléviseurs Sony sont « prêts pour la PlayStation 5 » Sony a introduit un nouveau slogan appelé « Prêt pour la PlayStation 5 » qui sera mis en œuvre sur les téléviseurs qui sont efficaces pour présenter les jeux PS5 de nouvelle génération tels qu’ils étaient censés être vus. Les deux premiers « Préparés pour les téléviseurs PlayStation 5 » sont les LED X900H 4K HDR Full Array de Sony (qui commencent à 999 $) et Z8H 8K HDR Full Array LED (qui commence à 5999 $). Les précommandes pour la PS5 de Sony devraient commencer en août avant la date de sortie en novembre. PS5 & Sony New TV Vous ne pouvez pas encore précommander une PS5, mais les premiers téléviseurs officiels ‘Ready for PlayStation 5’ sont déjà disponibles sur le marché. Mercredi, Sony Electronics a annoncé avoir créé un nouveau slogan « Prêt pour la PlayStation 5 » en partenariat avec Sony Interactive Entertainment pour permettre aux futurs propriétaires de PS5 de déterminer facilement quels téléviseurs pourront tirer pleinement parti de la prochaine génération. spécifications et fonctionnalités de la console lors de son lancement cette saison des fêtes. Dans un communiqué de presse, Sony a montré que les modèles X900H 4K HDR Full Array LED et Z8H 8K HDR Full Array LED sont les premiers téléviseurs à porter le slogan. Selon Sony, le X900H « affiche des images de jeu d’une résolution d’environ 4K à 120 ips avec une entrée très faible de 7,2 ms. » Par rapport au Z8H, « est capable d’afficher des images de résolution 8K incroyablement en profondeur tout en présentant des images de jeu en résolution 4K à 120 ips ultra-fluides. » Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur et que vous prévoyez d’acheter la PS5 cet automne, voici la liste des deux téléviseurs: X900H 4K HDR Full Array LED: 998 $ Z8H 8K HDR Full Array LED: 5998 $ En plus d’être haut de gamme -les téléviseurs en ligne, les X900H et Z8H ont également un mode de jeu « qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux sur la PS5 avec une latence réduite mécaniquement » De plus, en utilisant le mode de jeu, vous pouvez réveiller votre téléviseur et votre PS5 en même temps avec votre manette DualSense ou contrôlez votre PS5 à l’aide de la télécommande du téléviseur. Voici ce que nous avons entendu à propos des spécifications de la PS5 lors du Road to PS5 Reside Fonctionnalités PS5 La fonctionnalité a été discutée dans un article sur le prochain jeu de course WRC 9 sur le blog espagnol Game Reactor, où l’interviewé a accidentellement gâché Activités. Le message a été rapidement supprimé et il n’y en a aucune trace au moment de la rédaction. Mais Internet n’oublie pas, et l’article a été référencé sur Reddit et Twitter. L’article porte principalement sur le prochain jeu du Championnat du monde des rallyes, mais la fonction Activités est référencée dans un paragraphe comme «un lien profond instantané vers des courses spécifiques directement depuis le menu de la console». Cette fonctionnalité pourrait fonctionner de la même manière dans d’autres jeux, permettant aux joueurs d’accéder instantanément au contenu souhaité. Le concepteur principal de la PS5, Mark Cerny, a fait allusion à la fonctionnalité Activités lors d’une interview avec Wired. Cela a détaillé certaines des fonctionnalités de la console. Sony a révélé à l’époque que la PS5 permettrait aux joueurs d’installer des parties spécifiques du jeu. D’abord pour jouer le rôle du jeu auquel ils veulent jouer le plus rapidement possible. – – –

Sony Everybody's Golf 5 World Tour - PlayStation 3 - Editeur Sony - Public

Sony WRC 5 - World Rally Championship - Sebastien Loeb Edition 2005 - PlayStation 2 - Editeur Sony - Public

Sunsoft Memorial Series Sunsoft Vol. 5: RAF World & Hebereke [IMPORT JAPONAIS] - PlayStation - Editeur Sunsoft