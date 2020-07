Teamfight Tactics PBE teste les amateurs de traits et de champions 3 étoiles

Image via Riot Games

Un total de 21 champions ont été modifiés sur Tactiques de combat d’équipe‘PBE, ainsi que six traits, améliorant les statistiques de trois étoiles tout en améliorant les traits d’unité maximale.

Avec un effort pour améliorer les statistiques des champions trois étoiles, il semble que l’équipe de conception teste d’autres choix de composition en fin de partie. Et en plus des buffs de champions individuels, certains traits ont également été améliorés pour la fin de partie, comme Rebel et Infiltrator. Il est probable qu’un certain nombre de ces changements ne resteront pas en vigueur, mais le PBE devrait contenir des compilations intéressantes menant à TFT Patch 10.16.

Parmi les autres changements qui peuvent persister, citons un buff global du trait Battlecast à 4/6/8 et une réduction des soins pour les célestes à deux unités. De l’augmentation des dégâts aux buffs de bouclier, voici tous les changements testés sur le PBE après TFT Patch 10.15.

Traits

Les changements de Battlecast qui ont augmenté à 4/6/8 sont probablement le réglage le plus important testé. Les autres ajustements de traits ont été apportés aux unités max, telles que six infiltrateurs, qui nécessitent une spatule pour se retirer, et neuf rebelles.

Agent infiltré

La vitesse d’attaque de six unités est passée de 120% à 150%

Coup de bataille

Quatre unités de soins ou de dégâts augmentés de 180 à 200

Six unités de soins ou de dégâts augmentés de 480 à 550

Huit unités de soins ou de dégâts augmentés de 880 à 1100

Rebelle

Valeur de bouclier de neuf unités augmentée de 330 à 400

Neuf unités AD augmentées de 15 à 20

Céleste

Deux unités de soins ont été abaissées de 20 à 15%

Gardien des étoiles

Mana de neuf unités augmenté de 45 à 60

Étoile Noire

Huit unités AD et puissance des sorts augmentés de 38 à 48

Des champions

La plupart des 21 TFT les champions ajustés sur le PBE ont reçu des buffs à trois étoiles seulement. Il y avait cependant quelques exceptions dispersées partout. Illaoi a reçu un buff deux étoiles pour son armure et son vol MR. Les dégâts d’attaque de Zed ont été améliorés à deux étoiles et la santé deux étoiles de Soraka a été nerfée.

Illaoi

Les dégâts de capacité sont passés de 125/200/325 à 125/200/500

Vol d’armure et de RM augmenté de 30/40/60 à 30/50/90

Malphite

Bouclier augmenté de 40/45/60 à 40/45/70 pour cent

Coquelicot

Les dégâts de compétence sont passés de 100/150/200 à 100/150/225

Valeur du bouclier augmentée de 200/300/400 à 200/300/450

Leona

Réduction des dégâts des capacités augmentée de 40/80/200 à 40/80/400

Nocturne

Les dégâts de capacité sont passés de 200/250/400 à 200/250/500

Annie

Les dégâts de capacité sont passés de 300/400/600 à 300/400/700

Valeur du bouclier augmentée de 400/500/700 à 400/500/800

Mordekaiser

Valeur du bouclier augmentée de 350/500/800 à 350/500/950

Ahri

Les dégâts de compétence sont passés de 175/250/375 à 175/250/425.

Nautile

Les dégâts de compétence sont passés de 100/200/400 à 100/200/500

Durée de l’étourdissement augmentée de 3/3/5 à 3/3/6

Darius

Les dégâts de compétence sont passés de 400/550/800 à 400/550/850

Zed

Vol de dégâts d’attaque augmenté de 20/25/40% à 20/33/50%

Shen

Durée de la compétence augmentée de 2,5 / 3/5 à 2,5 / 3/6

Résistance magique augmentée de 15/30/45 à 15/30/90

Blitzcrank

Les dégâts de capacité sont passés de 200/350/850 à 200/350/1 500

Vayne

Capacité AD augmentée de 175/200/225 à 175/200/275 pour cent

nous

Les dégâts de capacité sont passés de 350/550/1 100 à 350/550/1 350

Dégâts de renversement augmentés de 150/200/500 à 150/200/600

Gronder

Les dégâts de capacité sont passés de 500/750/1 500 à 500/750/1 800

Ezreal

Les dégâts de compétence sont passés de 100/150/400 à 100/175/800

Gnar

La santé du Mega Gnar est passée de 750/1 250/4 000 à 750/1 250/5 000

Soraka

Soins réduits de 375/550/20 000 à 325/500/20 000

Wukong

Durée de l’étourdissement augmentée de 2/2/5 à 2/2/7

Déchiré

Les dégâts de compétence sont passés de 100/150/450 à 100/150/600

Valeur du bouclier augmentée de 200/350/1 000 à 200/350/1 200

Les modifications apportées au PBE sont provisoires et ne peuvent pas directement TFT Patch 10.16.

