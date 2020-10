Team Secret éliminé de l’ESL One Germany, marquant une séquence de victoires consécutives

in

Après une course presque parfaite au cours de la saison en ligne, Team Secret a été vaincu pour la première fois depuis avril, tombant face à Team Liquid à l’ESL One Germany 2020.

Cela résume la séquence de huit victoires consécutives de Secret, qui comprenait le record de 2013 de l’Alliance pour le meilleur record de 100 matchs et une course parfaite de 15-0 à l’OGA Dota PIT Saison 1.

Si une équipe devait éliminer le mastodonte qui est Secret, ce devait être Team Liquid, car ils étaient l’une des deux équipes à leur enlever une série tout au long de cette course dominante.

Les choses semblaient un peu risquées pour Secret quand ils ont pris du retard contre Adrian «Fata» Trinks et la pile de mudgolems, qui se sont avérés être un match contre certaines des meilleures équipes européennes au cours des derniers événements. Non seulement Secret a fini par perdre contre les outsiders, mais le premier match était une victoire unilatérale pour les mudgolems, qui ont ensuite réussi à se faufiler 2-0 après un combat d’équipe serré qui a scellé l’accord dans le deuxième match.

Suite à cette défaite, Secret a géré ses affaires avec un balayage 2-0 contre Alliance dans la tranche inférieure avant que Liquid n’intervienne et les élimine.

Secret a mené presque tout le premier match, avec Lasse «MATUMBAMAN» Urpalainen et Michał «Nisha» Jankowski jouant extrêmement bien, mais Phantom Assassin de Michael «miCKe» Vu était presque impossible à tuer et a vraiment aidé à faire basculer le jeu dans les dernières minutes.

Le deuxième match a fini par être un lavage en milieu de match pour Secret alors que Liquid prenait les devants 15 minutes et courait avec lui pour une victoire rapide de 25 minutes derrière Storm Spirit de Max «qojqva» Bröcker et Timbersaw de Samuel «Boxi» Svahn.

Avec cette défaite, Secret termine l’ESL One Germany à la quatrième place et remporte 25 000 $, tandis que Liquid affrontera des mudgolems dans la finale du bas de gamme pour voir qui affrontera Natus Vincere pour le titre ESL One.

