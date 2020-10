Kelly Osbourne voit des morts lors de la chasse aux fantômes avec son frère Jack

La célèbre famille de Jack Osbourne a toujours été intriguée par son travail dans le paranormal, alors il a décidé qu’il était temps pour eux de le vivre par eux-mêmes. Le résultat – Kelly a appris qu’elle avait des «capacités» qui, très honnêtement, l’ont effrayée.

Jack a emmené sa sœur Kelly avec lui faire un tour dans «The Osbournes: Night of Terror» de Travel Channel, une enquête à l’intérieur du Heritage Square Museum, un site historique hanté au cœur de Los Angeles rempli de maisons de l’époque victorienne délocalisées. Pendant qu’ils se déplaçaient dans le parc, leurs parents, Sharon et Ozzy, regardaient sur des moniteurs depuis le confort (et la sécurité) de leur maison.

«J’adorerais aller à Heritage Square, car j’adore les vieilles maisons, mais je ne veux rien rencontrer de tel qu’un démon», a déclaré Sharon. «Je vis avec suffisamment d’obscurité dans la maison sans que Jack gagne sa vie de cette façon.

Dès le début, Sharon était préoccupée par Kelly, qui, depuis qu’elle était enfant, était sensible et émotive. «Kelly a facilement peur», a déclaré Jack. «Elle est facile à effrayer, mais je n’ai jamais vraiment fait de trucs effrayants hantés avec elle auparavant, alors nous verrons.

Kelly était sceptique quant à l’équipement paranormal avec lequel son frère lui avait donné pour travailler, y compris un mètre Mel, qui mesure les deux champs électromagnétiques et qu’elle appelle un «taureau – bip». Mais, a-t-elle dit, «je vais me retenir et faire semblant de savoir ce que je fais.»

En entrant dans l’une des maisons, Kelly a immédiatement ressenti un lien empathique avec l’énergie de la maison qui lui a donné mal à la tête et lui a donné la nausée. «Je ne pensais pas que ça allait avoir autant d’impact physique que ça. C’était bizarre », dit-elle. Et cela est devenu plus étrange quand elle est revenue. «Faites-moi sortir d’ici maintenant», dit-elle, se précipitant après une rencontre avec un esprit qu’elle n’oubliera jamais.

Sharon et Ozzy ont regardé de leur maison, inquiets pour leurs enfants. Alors qu’Ozzy criait à ses enfants sur le moniteur, «Sortez! Sortez de là! Aller! Aller! » Jack rayonnait, « Cet endroit est fou de la manière la plus brillante. »

«Je m’attendais soit à ce que Kelly soit absolument terrifiée et à ne pas vouloir faire quoi que ce soit, soit à un tel opposant et, comme, à penser que c’était étrange. Mais pourtant, j’étais vraiment très fier de la façon dont elle s’y est lancée », a déclaré Jack à propos de sa sœur. «Je pense qu’elle le referait, ouais. Je dois faire attention parce que tu sais, elle est plutôt douée pour ça. Elle pourrait faire mon travail.

«Souhaitez-vous que nous soyons allés avec eux? Sharon a demandé à Ozzy. «Pas question!» répondit-il sans hésitation.

Jack a qualifié le lieu de « facilement l’un des endroits les plus actifs sur lesquels j’ai personnellement enquêté, et cela en dit long. » Kelly, quant à elle, a appris quelque chose sur l’au-delà qui, à cause de ses rencontres fantomatiques à Heritage Square, a pénétré… et assez profondément.

«La première chose que j’ai retirée de cette enquête est que vous ne devriez pas jouer avec les morts», a-t-elle déclaré.

Regardez l’aperçu ci-dessous et ne manquez pas de regarder «The Osbournes: Night of Terror» vendredi soir à 21 h HE / PT sur Travel Channel.