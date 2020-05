SWAMP THING en fuite dans NEW ROOTS # 4 Preview

Ce n’est pas Rambo, c’est Swamp Thing – en fuite dans les marais de Louisiane en avant-première du dimanche 17 mai Swamp Thing: New Roots # 4.

Swamp Thing: New Roots # 4

Écrivain: Mark Russell

Artistes: Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

«Résultats stratégiques»

À la demande de Sunderland, l’armée américaine teste des moyens pour anéantir la menace monstrueuse connue sous le nom de Swamp Thing. Du marais à la ville, ils le chasseront, et bien que leur cible essaie d’empêcher l’innocent de devenir des dommages collatéraux, on ne peut pas en dire autant de ses poursuivants …