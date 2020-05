Selon un nouveau rapport, Volkswagen réintroduira le Tiguan 5 places en Inde avec un lifting et un nouveau cœur essence, mais plus important encore, il pourrait être assemblé localement cette fois-ci en Inde.

Volkswagen a introduit le Tigaun AllSpace en Inde en remplacement du Tiguan 5 places standard plus tôt cette année. Le Tiguan standard étant parti, le moteur diesel 2,0 L de VW, qui était la seule option de moteur sur le Tiguan, a également été abandonné. Cependant, selon un nouveau rapport, le Volkswagen Tiguan 5 places pourrait très prochainement faire son retour en Inde. VW prévoit de réintroduire le petit Tiguan plus tard cette année, mais compte tenu de la crise actuelle des coronavirus, le calendrier pourrait être variable. Le nouveau VW Tiguan sera une toute nouvelle voiture et très différente de l’AllSpace et du Tiguan sortant.

Le Volkswagen Tiguan 5 places fera son retour en Inde avec un feclift

Volkswagen présentera un lifting pour le Tiguan dans le monde cette année et c’est ce nouveau modèle qui sera relancé en Inde. Il semble très différent de l’AllSpace et du Tiguan sortant. Le visage a été complètement revu avec un langage de conception beaucoup plus minimaliste. La calandre avant est beaucoup plus plate et se fond parfaitement avec les phares. Pensez que l’approche de conception est très similaire à la VW Golf 8. Les phares devraient même avoir des éléments en trois dimensions. Les pare-chocs ci-dessous ont également été entièrement révisés et comportent de nouvelles coupures et plis en forme de «X».

Volkswagen prévoit d’assembler localement le nouveau Tiguan pour le rendre beaucoup plus abordable qu’auparavant en économisant sur les taxes à l’importation. Outre le design, un changement majeur se situe également sous le capot. Ayant abandonné les moteurs diesel, le nouveau Volkswagen Tiguan sera propulsé par un moteur turbo-essence de 150 ch et 1,5 L TSI qui propulse également la Skoda Karoq. Le moteur sera accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports ou DSG comme Volkswagen aime l’appeler. La voiture aura également des palettes de changement de vitesse et des fonctionnalités telles que le contrôle de la descente et le frein de stationnement électronique.

Volkswagen pourrait également introduire une variante hybride douce 48V du Tiguan à un stade ultérieur dans le but d’augmenter l’efficacité pour compenser la perte d’un moteur diesel. À l’intérieur, le nouveau Tiguan pouvait voir la conception de tableau de bord actualisée qui est maintenant présentée sur le Tiguan AllSpace. Les nouvelles fonctionnalités incluront également un système d’infodivertissement à écran tactile plus grand et un combiné d’instruments entièrement numérique. Il pourrait également s’agir de la première voiture de Volkswagen en Inde à proposer une technologie de voiture connectée.

Un autre changement majeur que nous attendons du nouveau Tiguan est qu’il perdra son système de traction intégrale et ne viendra que comme un SUV à traction avant. Il sera probablement assemblé à l’usine Volkswagen de Chakan près de Pune et avec des éléments coûteux comme un système de transmission intégrale et un moteur diesel qui ne sont plus dans le mélange, il sera beaucoup plus abordable qu’auparavant. De plus, avec l’assemblage local, vous pourriez être à la recherche d’un prix de Rs 23-25 ​​lakh. Le Tiguan a été le best-seller mondial de VW pour 2019, dépassant même le très populaire Golf. Avec un nouveau cœur, des looks et des intérieurs frais et un prix beaucoup moins cher, le lifting 5 places Volkswagen Tiguan pourrait trouver un nouvel attrait en Inde.