Supernatural Saison 15 Episode 18 Critique: Désespoir

Jack ne connaît plus sa place dans l’univers. Désormais privé de son destin de se détruire pour éliminer Chuck, il se sent perdu et comme s’il ne pouvait pas se racheter auprès de Sam et Dean pour avoir tué Mary par accident. Castiel, cependant, agissant comme une figure ressemblant à un père, dit à Jack qu’il n’avait pas besoin de se racheter. Jack n’est pas avec eux parce qu’il est utile, c’est parce qu’ils se soucient tous vraiment de lui.

Quelque chose de très spécial s’est produit lorsque Sam aidait à sauver tous les mondes de l’Apocalypse avant qu’ils ne puissent disparaître. Donna était là en personne pour aider, même si elle ne pensait pas qu’elle risquait de disparaître depuis qu’elle appartenait à cette Terre. La même chose était vraie pour Garth, Jody Mills et les filles hors écran. Cela en dit long sur la qualité de la société que Sam et Dean entretiennent. Quand ils gardent quelqu’un dans leur vie et amènent quelqu’un dans la bergerie, c’est généralement parce que c’est quelqu’un de vraiment spécial. Jody et Donna ont particulièrement dû se mettre au travail alors que leurs concerts normaux pour l’application de la loi, les shérifs devenaient tellement plus compliqués avec la connaissance des menaces surnaturelles. Et pourtant, ici, combattez encore le bon combat, pour les Winchesters et le monde.

Bien sûr, les choses sont devenues tellement plus désespérées lorsque Donna a disparu juste devant Sam. Ce fut le moment où il réalisa que ce n’était pas seulement les mondes de l’Apocalypse et les défenseurs de la mort qui se faisaient hacher. C’était tout le monde. Des images plus tard dans l’épisode de rues vides, un terrain de jeu vide et un silence étrange ont envoyé le message à la maison qu’un monde autrefois plein de vie en était désormais dépourvu.

Donna était difficile à perdre. Elle était l’une de mes préférées absolues et une tache joyeuse et lumineuse dans un monde sombre. Eileen disparaît au milieu du texte et la communication désespérée de Sam avec elle jusqu’à la fin? Déchirant.

Dean était un homme avec une mission. Privé de sa chance d’arrêter Dieu, il a tourné ses sites sur l’ancien-Reaper et l’incarnation actuelle de Deah elle-même, Billie. Il pensait, assez précisément, que Billie tenait sa promesse de remettre les choses en ordre dans l’univers. Cela convenait à son MO et franchement, elle taquine ce résultat depuis un moment. Billie, aussi cool qu’elle puisse paraître dans sa veste en cuir et sa faux méchante, est une adhérente aux règles. Sam et Dean ont enfreint les règles en existant simplement. Ils ont eu assez de moments avec Deus Ex Machina pour les éloigner de la mort, de l’enfer et d’autres atrocités, leur donnant plus de reprises qu’un enfant à la récréation. L’existence continue de Dean l’irrite particulièrement, alors elle est déterminée à en finir une fois pour toutes.

Partager : Tweet