Outriders Broadcast # 4 – Le technomancien et les expéditions

Square Enix a également présenté aujourd’hui la quatrième partie de la série télévisée Outridersqui est actuellement développé par People Can Fly. Outriders semble être un jeu bourré de mécanique. En plus des différentes potions mondiales, qui donnent au jeu plus de valeur de rejouabilité grâce à un meilleur butin et un niveau de difficulté plus élevé, les expéditions ajoutent un autre élément de fin de partie.

Cette fois, l’émission examine de près la classe de technomanciens présentée dans la troisième émission. Les anomalies originaires d’Enoch ont rendu la technologie inutilisable pour beaucoup, mais pour le technomancien, elles sont la source de sa force. Le Technomancien est donc une classe polyvalente qui peut infliger des effets de statut, soigner ses coéquipiers et interrompre les compétences de boss.

Un regard sur le technomancien

Le Technomancien est conçu comme une figure de soutien en raison de sa concentration sur les dommages indirects et les machines invoquées et sa spécialisation dans les fusils de sniper, mais est donc un bon choix pour les joueurs qui Outriders aimerait jouer seul. L’attaque de mêlée de la classe gèle les ennemis pendant une courte période. En attendant, elle se soigne des dégâts infligés, dont une partie est considérée comme une force vitale.

Les trois classes de Technomancien sont Pestilence, Tech Shamanan et Demolisher. La classe Pestilence accorde plus de bonus aux effets de statut, aux fusils de tireur d’élite et d’assaut, tandis que le Tech Shaman se concentre davantage sur les dégâts indirects de ses aides mécaniques, ses effets de glace et ses soins. La classe de démolisseur, quant à elle, accorde le plus de bonus aux compétences de technomancien et permet par exemple B. de geler vos ennemis et de les empoisonner en même temps.

Les expéditions sont la vraie fin de partie

De plus, les expéditions ont été présentées aujourd’hui comme un contenu de fin de partie. Les expéditions sont déverrouillées une fois l’histoire terminée. Les expéditions ne sont pas remaniées dans le contenu du jeu principal, mais vous obtenez des zones uniques qui apportent également de nouvelles histoires.

Les expéditions sont déverrouillées grâce à un système de défi qui peut être augmenté grâce à de bonnes performances dans une expédition. Ceux qui terminent une expédition obtiennent rapidement plus de butin et progressent dans le niveau d’expédition. De plus, les adversaires ne lâchent pas le butin, mais vous récupérez votre équipement à la fin de l’expédition dès que vous l’atteignez. Il y aura un total de 15 expéditions différentes, qui fourniront du matériel avec un maximum de niveau 50 au plus haut niveau de difficulté.

Après un léger décalage, apparaît Outriders maintenant le 02/02/21 pour PlayStation 4 et 5.