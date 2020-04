Superman: examen de l’homme de demain: nous relève, ne regarde pas vers le bas

Que faudrait-il pour créer une histoire parfaite de Superman? Eh bien, clairement, vous auriez besoin d’exploits incroyables de force et de puissance. Sans cela, Superman est juste une bonne attitude dans un costume, une entreprise ou un spandex. De même, vous devrez bien utiliser le casting de soutien emblématique: parfois difficile à concilier avec la première exigence compte tenu de leur squishiness global. Ensuite, vous avez besoin d’un méchant – tous les héros sont, au mieux, définis par ce contre quoi ils luttent. Enfin, pour que cela soit vraiment une histoire parfaite de Superman, il doit y avoir un moment de vérité émotionnelle. Vous devez voir Superman comme quelque chose en quoi croire, quelque chose de vraiment au-dessus de nous.

Avec ce qui semble être une perfection élégante, ce script de Robert Venditti parvient à accomplir chacune de ces exigences. Commençant par un gigantesque exploit de force au service des autres, immédiatement contrasté par les effets de l’antagoniste ici, le Parasite. Puis – avec précision et habileté dans la narration visuelle de Paul Pelletier, Drew Hennessy et Adriano Lucas – vous obtenez une histoire de nuances surprenantes et de spectacle efficace.

Le parasite est un méchant qui n’est normalement pas rendu avec beaucoup de profondeur ou de subtilité. D’une manière ou d’une autre, Venditti trouve un équipement relativement inutilisé pour le personnage, cédant à tout ce que vous savez tout en mettant en lumière quelque chose que beaucoup ne verraient pas.

Ensuite, il y a le traitement de Lois Lane: vous en apprenez beaucoup sur elle alors qu’elle se concentre sur les vêtements, un détail surprenant qui explique sa vie, marié au personnage principal. Cette distinction est belle à sa manière, montrant à la fois comment Clark Kent compte sur elle et comment elle est plus qu’une demoiselle en détresse.

Jimmy Olsen, Perry White, chacun à son tour brille dans son moment, et c’est une danse si délicieuse à voir de nos jours où se battre Batman et casser le cou. Ici, Superman se lève non seulement pour faire une différence avec ce qu’il peut faire, mais appelle tous ceux qui l’entourent à faire de même. Il impressionne non pas comme un dieu au-dessus de nous, mais comme un héros à nos côtés, et cette est la façon dont vous créez une histoire Superman. Comme une lumière qui nous élève, ne nous regarde pas aussi décevant que d’habitude. NOTATION: ACHETER.

Superman: l’homme de demain

Metropolis, la ville de demain, est plongée dans une panne d’électricité. Superman a besoin de trouver la cause de la crise, mais est-il prêt à affronter le parasite gourmand en énergie?

Le post Superman: Man of Tomorrow Review: Lifts Us Up, Not Looking Down est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.