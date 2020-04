Le jeune tempête de Melbourne, Brandon Smith, ouvre une expérience de mise en quarantaine à l’hôtel pendant deux semaines

L’entraîneur de Melbourne, Craig Bellamy, n’a pas à s’inquiéter du fait que son star de Kiwi Brandon Smith échoue aux tests de pli cutané lorsque la formation de la LNR reprend.

Alors que le Storm se préparerait normalement pour son match annuel d’Anzac Day contre les Warriors, les joueurs restent bas en attendant le feu vert pour le retour de la compétition.

Le jeu ne peut pas arriver assez tôt pour Smith, qui est à mi-chemin de son séjour de quarantaine dans un hôtel de deux semaines à Melbourne après un vol depuis la Nouvelle-Zélande samedi dernier.

Bien que sa formation se limite aux quatre murs de sa chambre d’hôtel, Smith dit qu’il en fait beaucoup.

Brandon Smith subit actuellement deux semaines de quarantaine à Melbourne après avoir pris l’avion depuis la Nouvelle-Zélande (Getty)

Le Storm a livré un vélo d’exercice et des poids et le joueur de 23 ans a déclaré qu’avec peu de choses à faire, il s’entraînait pendant des heures chaque jour.

« Je ne peux pas sortir, alors je m’en tiens à mon vélo d’appartement », a déclaré Smith à AAP.

« Je fais plus de 30 ou 40 kilomètres par jour, j’ai donc presque 200 kilomètres.

« Je m’ennuie tellement que je finis par sauter – c’est comme si je m’entraînais pour le Tour de France. »

Smith a également changé les offres de service de chambre d’hôtel, qui étaient pleines de douceurs sucrées, pour s’assurer qu’il en a assez de la bonne nourriture.

Mais incapable de brouter toute la journée, il s’attend à sortir plus léger que le cadre pépite de 94 kg avec lequel il s’est enregistré.

Smith a prouvé qu’il était un doublé compétent pour le skipper de Storm, Cameron Smith, à la position de talonneur (Getty)

Lorsque Smith sortira de la quarantaine samedi prochain, il n’aura probablement qu’une nuit ou deux à son domicile de Melbourne avec le Storm prêt à déménager dans une ville frontalière pour s’entraîner, à moins que Victoria ne lève l’interdiction des rassemblements de masse.

Le talonneur néo-zélandais de test avait initialement prévu d’arriver à Melbourne une semaine plus tôt, mais a été refoulé à l’aéroport d’Auckland.

« Je suis retourné en Australie depuis l’île de Waiheke, où se trouvent ma copine et mes parents, et on m’a dit à l’enregistrement que je n’avais pas assez de détails », a-t-il déclaré.

« Pour aggraver les choses quand j’ai essayé de rentrer chez moi sur le ferry, ils ont dit que je n’avais pas de raison valable de retourner sur l’île depuis Auckland, donc j’étais coincé dans les limbes.

Smith a révélé qu’il avait essayé d’arriver à Melbourne une semaine auparavant mais avait été refoulé (Getty)

«J’ai fini par rester chez ma sœur pendant une semaine, puis la deuxième fois, ils m’ont laissé passer, même si j’avais la même paperasse – c’était une période assez frustrante.»

L’un des avantages de l’arrêt du coronavirus pour Smith a été le temps supplémentaire pour que sa mâchoire fracturée guérisse.

Smith a subi la blessure lors du match des All Stars en février, ce qui signifie qu’il a raté les deux premiers tours avant l’arrêt de la saison.

« Je retourne dans la scène footy avec confiance », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas en train de deviner ma mâchoire, donc ça a été une bénédiction déguisée pour moi. »

©AAP2020