Superhero Bits: Iron Man démarre frais avec le nouveau design d’Alex Ross, Swarovski a fait une batmobile en cristal noir et plus

Prêt pour un nouveau départ avec Homme de fer avec des illustrations de Alex Ross? Vous voulez en acheter de nouveaux X Men armoires d’arcade? Pourquoi Swarovski a fait un cristal noir Batmobile? Y a-t-il un nouveau Batman Arkham jeu qui sort bientôt? Est DC Entertainment planifier sa propre convention virtuelle? Vous voulez mettre la main sur un coffret de réédité Teenage Mutant Ninja Turtles chiffres de Playmates? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Previews a révélé un pack exclusif SDCC 2020 de Teenage Mutant Ninja Turltes Playmates rétro.

Dennis J. O’Neil, un des Homme chauve-sourisLes écrivains / éditeurs les plus aimés de DC Comics sont malheureusement décédés à 81 ans.

Arcade1Up a un nouveau lot de X-Men vs Street Fighter et Marvel vs Capcom armoires d’arcade sur le chemin.

Stargirl créateur Geoff Johnest dit Justice Society of America les références de la série ne sont pas seulement des œufs de Pâques.

Iron Man VR est maintenant disponible en pré-commande avec une variété d’options différentes, incluez ce grand pack de luxe.

Anthony Mackie dit Le faucon et le soldat d’hiver a «très peu de choses à faire» pour envelopper la production.

Marvel Comics revient à l’essentiel avec un nouveau Homme de fer, avec un nouveau design d’armure par Alex Ross.

Image Comics Publisher / CCO Eric Stephenson critiqué DC Comics pour partir Distributeurs Diamond Comic.

