Les créateurs d’Octodad parlent de Bugsnax et arrivent sur PS5

« Talkin ’bout Bugsnax, whoa oh whoa. » Confus? Croyez-moi, une fois que vous entendez la mélodie accrocheuse qui accompagne la bande-annonce du projet nouvellement révélé de Octodad: Dadliest Catch créateurs Young Horses, alors vous aussi serez aussi confus et amoureux que le reste d’entre nous. Révélé hier lors de la diffusion en direct de Sony sur PS5 Future of Gaming, Bugsnax est une aventure insulaire qui consiste à manger de la nourriture sensible et à transformer vos membres en tout ce que vous mangez. Oui, même des mains weenie sont sur la table. Découvrez la bande-annonce ci-dessous, et je suis désolé d’avance pour le fait que vous fredonnerez le Bugsnax chanson dans votre tête pour les semaines à venir.

Accrocheur, non? La bande-annonce ne fournit pas beaucoup d’indices sur le type de jeu Bugsnax peut-être, alors voici la propre description de Young Horses: « Bugsnax vous emmène dans une aventure fantaisiste à Snaktooth Island, la maison des légendaires créatures mi-bug mi-snack, Bugsnax. Invitée par l’intrépide exploratrice Elizabert Megafig, vous arrivez pour découvrir votre hôte nulle part, son camp en ruine et ses partisans éparpillés sur l’île seule… et affamés! C’est à vous de résoudre les mystères de l’île de Snaktooth: Qu’est-il arrivé à Lizbert? Qu’est-ce que Bugsnax et d’où viennent-ils? Mais surtout, pourquoi ont-ils si bon goût? »

Terrifiant.

Les fonctionnalités énumérées dans le communiqué de presse indiquent que vous pouvez «découvrir, chasser et capturer les 100 espèces différentes de Bugsnax en utilisant une variété d’engins et d’appâts», ce qui m’amène à penser que nous pourrions parler d’une sorte d’hybride de plateforme / d’exploration où vous mangez divers… euh… Bugsnax afin de progresser dans votre aventure et d’acquérir de nouvelles capacités. Comme des mains weenie. Je ne sais pas pourquoi avoir des mains faites de hot-dogs pourrait même être avantageux pour l’exploration, mais voilà.

Chercher Bugsnax à venir autour de Holiday 2020 sur PS5, PS4 et Epic Game Store sur PC.

… .Qui, oh oh, Bugsnax.