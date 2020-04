Superhero Bits: Bande-annonce de la saison finale des agents du SHIELD, «The Suicide Squad» finie en 4K authentique et plus

Vous voulez voir la bande-annonce de la dernière saison de Marvel Agents du SHIELD? Quelle est la cote ESRB pour Marvel’s Avengers jeu vidéo? As tu entendu The Suicide Squad se termine en 4K? Le saviez-vous Michael Jackson une fois voulu acheter merveille? Pourrait Marvel Studios développer une adaptation de la Ultimatum scénario? Est-ce que Thor vraiment comprendre quoi Groot dit quand il parle? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici la première bande-annonce complète de la septième et dernière saison à venir Agents Marvel de SHIELD séries.

La cote officielle du CERS pour cet automne Marvel’s Avengers le jeu vidéo confirme qu’il y aura des achats dans le jeu.

En apprenant de plusieurs sources que Rocksteady a présenté un jeu Superman à WB en tant que suivi d’Arkham Knight, et WB a transmis le projet. A en juger à quel point cela ressemble à la section « New Gotham » d’Arkham Knight, cela pourrait être pour cela. pic.twitter.com/RKIE6ugKSP – James Sigfield (@ Jsig212James) 15 avril 2020

Il y a une rumeur en ligne selon laquelle Rocksteady a lancé un Superman jeu vidéo, qui peut-être d’où vient cet art.

Mettez la main sur un nouveau jeu de société inspiré par le Dark Night Metal série comique Batman qui rit.

?

Constantine et Homme chauve-souris face à une nouvelle menace dans ce clip du film d’animation Justice League: Apokalips.

Le casting de Smallville est sur le point de se réunir pour un événement caritatif Omaze où ils discuteront par vidéo avec un fan chanceux.

Boss Logic créé cette affiche pour un Homme araignée suite qui est pleine d’oeufs de Pâques Marvel, y compris Dead Pool.

Comic Book Resources a décompté les meilleurs et les pires jeux vidéo basés sur Marvel Comics personnages.

