Un Deck Tech pour Zaxara, l’Exemplaire, pour Magic: The Gathering

Magic: The Gathering peut avoir un grand nombre d’humains à l’avant-garde de la plupart des conflits dans le jeu, mais en aucun cas le jeu n’est banal. Nous avons récemment examiné une technologie de deck pour un deck tribal Humans Commander, dirigé par Jirina Kudro. Maintenant, nous avons la chance de regarder les êtres monstrueux d’Ikoria, à travers Commander 2020‘est Zaxara, l’Exemplaire.

Autrement dit, ce paquet est rempli à ras bord de sorts « X » – c’est-à-dire des sorts qui ont un coût de « X » quelque part sur la carte – soit dans son coût de mana soit dans le coût de ses capacités. Cela ne veut pas dire que le jeu est entièrement composé de sorts « X », mais il y en a suffisamment pour probable appeler ce deck une construction tribale « X ». Dans tous les cas, pour comprendre ce qui se passe avec ce deck, la liste des deck dont nous discuterons dans cet article peut être trouvée ici. Sans plus tarder, regardons quelques-unes des inclusions notables pour ce jeu!

Inclusions notables

Sorts « X »: Il y a tellement de sorts avec un coût modulaire ici que nous ne pouvons pas passer rapidement en revue chacun d’eux en profondeur. Cependant, il y en a quelques-uns que nous pouvons consulter ici. Un favori est Helix Pinnacle, un sort qui nécessite 100 jetons dessus pour vous gagner automatiquement le jeu! C’est un défi d’utiliser la chose, mais son gain est légitime.

Hydres de toutes sortes: À quoi sert un deck centré sur « X » sans la plus polyvalente des créatures? Les hydres sont des créatures qui ont tellement d’utilité dans leurs tailles – en début de partie, elles peuvent descendre à moindre coût, et plus tard, elles peuvent être massives. Zaxara même fait du Hydres pour lancer des sorts « X » – y compris, mais sans s’y limiter, les hydres! C’est beaucoup. Les hydres, comme l’incomparable Hydroid Krasis, sont donc quelque peu nécessaires pour faire briller ce deck.

Ascendance simique: Il y a plus de façons de gagner que de simplement empiler des marqueurs sur Helix Pinnacle ou battre face avec Hydra dans ce deck. L’ascendance simique est sans doute une carte plus naturelle pour gagner automatiquement dans ce deck que Helix Pinnacle car tout ce dont vous avez besoin est que l’ascendant voit vingt marqueurs + 1 / + 1 être mis sur vos créatures. Cette tâche est rendue beaucoup plus facile avec les hydres et autres créatures de ce type.

L’Ozolith: L’Ozolith est probablement la meilleure carte à combiner avec Simic Ascendancy – cela et toute autre carte qui se soucie des compteurs qui donnent un effet positif à vos créatures. Très probablement, si vous avez Simic Ascendancy et The Ozolith, vous avez probablement gagné dans un tour ou deux! Comment est-ce pour fort?

En conclusion

Que pensez-vous de ce jeu en théorie? Est-il assez fort pour rivaliser dans un environnement semi-compétitif, ou même à des niveaux de jeu plus élevés? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous!

