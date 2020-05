Supergirl Preview présente Lex Luthor après la crise: un vrai héros

Après un peu de changement d’horaire au cours des dernières semaines (quelque chose que les CW ont à voir avec quelques-uns de leurs spectacles), Supergirl colle un doux super-héros à trois points d’atterrissage le dimanche 3 mai, avec le Melissa Benoist-épisode réalisé « Deus Lex Machina ». Cette fois-ci, Jon CryerLex Luthor occupe le devant de la scène alors qu’il cherche à retourner dans Lena (Katie McGrath) de bonnes grâces tout en manoeuvrant Supergirl (Benoist) et son équipe pour frapper contre Leviathan. Mais ce que nous attendons le plus avec impatience? Il semble que nous allons enfin avoir une histoire sur la façon dont Lex est devenu « nouveau et amélioré » après les événements de « Crise ». Si vous avez été confus quant à la façon dont tout cela s’est produit, ne vous sentez pas mal. Dans le clip suivant, il semble que vous n’êtes pas seul: Kara et J’onn (David Harewood) semblent également manquer de réponses sérieuses:

Lors d’une interview avec PeopleTV’s Couch Surfing hôte Lola Ogunnaike, Cryer a taquiné que certains changements majeurs liés au retard de production pourraient se diriger vers Lex d’ici la fin de la saison: « Le Super Girl les gens m’ont parlé parce que nous n’avons pas pu tourner notre dernier épisode. Nous avions tourné une partie du dernier épisode, et ils vont utiliser une partie de cette séquence, mais ils écrivent tout un tas de nouvelles choses autour de ça. Ce qui est intéressant car la façon dont mon personnage a été contrecarré maintenant ne se produit plus. Alors je me suis dit: ‘Oh, je n’ai pas été vaincu? Attends une minute, j’aime ça! (rires) Supervillains, nous savourons notre chance de ne pas être vaincus de temps en temps. «

Basé sur des personnages de DC Comics créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, Super Girl provient de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television, avec des producteurs exécutifs Greg Berlanti (Flèche, Le Flash, Riverdale), Sarah Schechter (Flèche, le flash), Robert Rovner (Pratique privée, Dallas) et Jessica Queller (Gilmore Girls, Gossip Girl, Felicity). Les CW’s Super Girl étoiles Melissa Benoist comme Kara Danvers alias Supergirl, Chyler Leigh comme Alex Danvers, Jon Cryer comme Lex Luthor, David Harewood comme Hank Henshaw alias J’onn J’onzz, Katie McGrath comme Lena Luthor, Jesse Rath comme Brainiac-5, Nicole Maines comme Nia Nal aka Dreamer, Julie Gonzolo comme Andrea Rojas, Azie Tesfai comme Kelly Olsen, Andrea Brooks comme Eve Tessmacher, et Staz Nair comme William Dey.

