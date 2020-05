Streets Of Rage 4 obtient une édition spéciale de signature

Merge game et Dotemu ont révélé cette semaine que Streets Of Rage 4 recevra désormais une édition Signature spéciale. Étant donné que toutes les équipes de développement impliquées, y compris Lizardcube et Guard Crush Games, avaient mis tant de travail dans le jeu, nous pensions en quelque sorte qu’il y aurait une sorte de bonus à la fin de l’arc-en-ciel lorsque le jeu serait finalement sorti. Maintenant, nous savons que lorsqu’ils publieront la version physique cet été, nous aurons au moins deux choix. La première sera l’édition standard, qui sera à peu près le jeu et peut-être un code pour quelque chose inclus. Pendant ce temps, l’édition Signature se charge de bons bonus. Ceux-ci comprennent une grande boîte d’édition spéciale, le jeu standard complet avec une couverture réversible, un livre d’art et un porte-clés, cinq épingles en émail de chasse, une carte d’art numérotée, la bande originale comprenant 35 pistes et le bandeau bleu d’Axel.

C’est une jolie petite collection d’articles pour les gens qui sont super dans le jeu et qui veulent montrer leur amour pour cela de différentes manières. Je ne sais pas combien de fois les gens utiliseront le bandeau, mais bon, qui sommes-nous pour juger? L’édition Signature de Streets Of Rage 4 sera vendu sur les trois principales consoles pour 45 $ sur PS4 et Xbox One, et pour une raison quelconque 50 $ sur Nintendo Switch. Cependant, une autre bizarrerie, il n’y en aura pas de version pour PC. L’édition standard sera vendue 35 $ sur PC, PS4 et Xbox One, avec encore une autre bizarrerie car la version Switch sera vendue 5 $ supplémentaires à 40 $. Aucune raison ne semble être donnée pourquoi les versions Switch coûtent plus cher ou pourquoi les joueurs PC ne recevront pas une édition Signature. Vous pouvez les précommander dès maintenant sur la boutique Signature Editions.

La publication Streets Of Rage 4 Is Getting A Special Signature Edition est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook