Avatar 2 – Date de sortie et les détails et informations

Avatar 2 a déjà la date de sortie et récemment, quelques photos de l’ensemble ont également été partagées. Il s’agit d’un film de science-fiction épique américain. Il est réalisé par James Cameron.

Le film est également réalisé par Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver. Ces personnes ont également co-réalisé et produit le film. Il est sorti en 2009.

La distribution d’Avatar 2

Sam Worthington (Jake Sully) Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch) Sigourney Weaver (Dr Grace Augustine) Michelle Rodriguez (Trudy Chacón) Giovanni Ribisi (Parker Selfridge) Joel David Moore (Dr Norm Spellman) Dileep Rao (Dr Max Patel) Zoe Saldana (Neytiri) CCH Pounder (Mo’at) Wes Studi (Eytukan) Laz Alonso (Tsu’tey)

L’intrigue d’Avatar 2

La légende de l’histoire est Jake Sully, un ancien Marine limité à un fauteuil roulant. Sévère et frustré, il est encore un guerrier au niveau le plus fondamental. Tout Jake à tout moment devait être quelque chose qui valait la peine d’être combattu, et il le découvre à l’endroit qu’il attendait le moins: dans un monde lointain.

Jake a été sélectionné pour participer à une campagne sur la Lune Pandore, dont les intérêts corporatifs recherchent un minéral d’une valeur de 20 milliards de dollars pour chaque kilogramme sur Terre.

Quoi de neuf dans Avatar 2

Pour encourager leur travail, les gens utilisent un cadre de connexion qui étend la prise de conscience d’un individu à la moitié et à la moitié de la population et des humanoïdes indigènes de Pandora, les Na’vi.

Cet homme-Na ’vi croise un corps complètement dénué de sens qui prend après le Na’ vi, cependant, a les considérations, les sentiments et le caractère de chaque être humain sont connus comme « symbole. »

Dans sa nouvelle structure de symboles, Jake peut en effet marcher. Il est crucial de s’interfacer avec le Na’vi et de le pénétrer avec le désir de recruter son aide ou, à tout le moins, son consentement passif dans l’extraction du minéral. Une excellente femelle Na’vi, Neytiri, épargne la vie de Jake, mais avec hésitation, au motif que même dans son corps de symbole, Jake lui parle d’atteinte humaine au monde immaculé de Na’vi.

Alors que la relation de Jake avec Neytiri s’étend, parallèlement à son respect pour les Na’vi. Il fait face à un test définitif alors qu’il conduit un affrontement épique qui ne choisira rien, pas exactement le destin d’un monde entier.

Détails sur Avatar 2

Les développeurs d’Avatar 2 changent continuellement la date de sortie. Il est clair que si un film est le film le plus rentable au monde. C’est le film suivant, chaque scène doit être vue à la loupe. Maintenant, Avengers: Fin de partie a franchi le cap d’Avatar. Ainsi, le développeur doit rendre la suite à couper le souffle.

Date de sortie d’Avatar 2

Le film sortira le 18 décembre 2020. Mais à cause de la situation actuelle dans le monde à cause du coronavirus. Il sera repoussé au 17 décembre 2021. Il sortira définitivement car Jame Cameron a annoncé Avatar 3 et Avatar 4. Qui peuvent sortir respectivement en 2022 et 2024.

