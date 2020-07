Street Power Football – L’élimination est un nouveau mode de jeu

SFL Interactive et Maximum Games ont une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le jeu de sport d’arcade Football de rue publié dans lequel le mode d’élimination est présenté.

Le mode d’élimination rapide se joue 1 contre 1 sur une moitié du terrain, avec deux joueurs par équipe assis sur le banc. Dès qu’un but est marqué, le joueur adverse est éliminé et doit quitter le terrain. Puis l’un de ses coéquipiers est remplacé jusqu’à ce que l’équipe adverse n’ait plus de joueurs et que le match se termine pour eux. Mais il y a un hic: le joueur qui est sur le ballon n’a que 10 secondes pour atteindre le but et marquer. La porte est alors fermée et ne s’ouvre à nouveau que lorsque le joueur quitte la surface de réparation ou perd le ballon.

Football de rue combine un style créatif avec une action dynamique pour offrir une expérience de football et de jeu d’arcade hors du commun. Dans l’ensemble, le titre comprend six modes de jeu différents, une variété d’options de personnalisation pour styliser votre propre équipe, une musique captivante, des lieux variés, des légendes du football de rue du monde entier, notamment Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson et bien plus encore. .

Football de rue paraîtra le 25 août 2020.