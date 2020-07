Asus ROG Phone 3 lancé en Inde, prix, spécifications et disponibilité

Asus a lancé son troisième smartphone de jeu, le nouvel Asus ROG Phone 3 en Inde. Le nouveau téléphone ressemble presque à l’Asus ROG Phone 2 lancé l’année dernière. Mais le nouveau ROG Phone 3 est maintenant livré avec des spécifications matérielles améliorées pour répondre aux besoins des joueurs mobiles inconditionnels. Voyons maintenant le prix du ROG Phone 3 en Inde, les spécifications et les détails de disponibilité ci-dessous.

Prix ​​ROG Phone 3 en Inde

L’Asus ROG Phone 3 est proposé en Inde à Rs. 49 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. Alors que la variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go est au prix de Rs. 57 999.

Le smartphone Asus ROG Phone 3 sera mis en vente en Inde via Flipkart à partir du 6 août à 12h IST.

Spécifications du Asus ROG Phone 3

L’Asus ROG Phone 3 est livré avec Qualcomm Snapdragon 865+ couplé au GPU Adreno 650, écran Full HD + AMOLED de 6,59 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 intégré.

L’écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz et une prise en charge HDR10 + avec protection Corning Gorilla Glass 6. Vous bénéficiez également de deux haut-parleurs frontaux alimentés par les technologies ROG GameFX et Dirac HD Sound. Le ROG Phone 3 contient également une puissante batterie de 6000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 30 W sur un double port USB Type-C. Il existe également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré au téléphone avec AirTrigger 3 et des fonctions de presse à poignée.

Le ROG Phone 3 dispose également d’une charge latérale via un port USB Type-C secondaire placé sur le côté du téléphone. Cela vous permettra de continuer à charger votre téléphone pendant que vous jouez en utilisant le mode paysage.

L’appareil photo

Asus ROG Phone 3 arbore une configuration améliorée de la triple caméra arrière sur la double caméra 48MP du ROG Phone 2, qui abrite une caméra grand angle principale de 64MP (Sony IMX686) + une caméra ultrawide 13MP et une caméra macro 5MP. Les fonctionnalités de la caméra arrière incluent le mode d’enregistrement vidéo professionnel et la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K.

Le ROG Phone 3 dispose également d’un capteur de caméra selfie de 24 mégapixels à l’avant qui est également capable d’enregistrer des vidéos jusqu’à 1080p.

Dans la boite

Lorsque vous achetez l’Asus ROG Phone 3, vous recevrez dans la boîte le combiné, l’adaptateur de charge (30 W), le câble USB Type-C vers Type C, la broche d’éjection (aiguille du plateau SIM), l’étui Aero, le dongle AJ, la documentation (Guide de l’utilisateur) , Carte de garantie).