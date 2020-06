Stranger Things, Bill et Ted Comics venant de Dark Horse – / Film

Attention, fans de retombées de la bande dessinée: deux grands morceaux de divertissement de la culture pop obtiennent leurs propres bandes dessinées pour votre plaisir de lecture. Choses étranges continuera sur la page imprimée avec Des choses plus étranges rencontrent des donjons et des dragons, tandis que la prochaine Bill et Ted face à la musique publiera une bande dessinée prequel intitulée Bill et Ted sont condamnés.

Des choses plus étranges rencontrent des donjons et des dragons

En attendant Choses étranges saison 4, une nouvelle bande dessinée pourrait combler ce vide de nostalgie. Des choses plus étranges rencontrent des donjons et des dragons est une nouvelle mini-série de 4 numéros co-publiée par Dark Horse Comics et IDW en novembre, écrite par Jody Houser et Jim Zub. Vous pouvez voir la pochette et plus de détails dans le tweet ci-dessous.

Alors, ce ~ projet secret ~ sur lequel @JimZub et moi travaillons? Nous venons d’annoncer sur # DnDLive2020, nous co-écrivons une mini-série STRANGERS THINGS et DUNGEONS & DRAGONS, en novembre! Dessin au trait: @Galindoart

Couleurs: @msassyk

Lettres: @blambot De @DarkHorseComics & @IDWPublishing! pic.twitter.com/VWlesefJNt – Jody Houser ????? (@Jody_Houser) 18 juin 2020

Quant à savoir de quoi il s’agit, eh bien … je ne sais pas. Il n’y a pas encore de détails sur l’histoire. Sur la base du titre et de l’illustration, je suppose que cela va prendre le Choses étranges les enfants dans le monde de D&D, mais tout est possible ici. D&D a joué un rôle majeur dans la première saison de l’émission, donc cela a du sens. Dans un article de blog, Jim Zub a écrit:

Jody Houser et moi co-écrivons cette nouvelle mini-série de 4 numéros qui montre comment Dungeons & Dragons a défini et renforcé les amitiés dans Stranger Things. Cette histoire est remplie d’aventures, de cœur et de quelques surprises surnaturelles. Plonger dans la recherche sur la première édition D&D et travailler sur cette série avec notre équipe a été très amusant. Les fans de la série à succès Netflix et les joueurs nouveaux et anciens trouveront beaucoup à aimer ici. Recherchez plus de détails et un aperçu de l’art à venir.

Bill et Ted sont condamnés

Avant Bill et Ted face à la musique, ils seront Doomed. Dark Horse Comics publiera une bande dessinée prequel de quatre numéros intitulée Bill et Ted sont condamnés, de l’écrivain Evan Dorkin, Bill et Ted scénariste Ed Solomonet artiste Roger Langridge. Je dirais que la «préquelle» de Bill et Ted face à la musique existe déjà. En fait, deux préquelles existent – les films L’excellente aventure de Bill et Ted et Le faux voyage de Bill et Ted. Mais je suppose que cette série sera plus directement liée aux événements précédant immédiatement Face à la musique.

Voici un synopsis:

«Il y a de la tension dans le groupe et des soucis à la maison. L’obsession de Bill et Ted pour écrire la seule chanson pour apporter la paix dans le monde affecte à la fois leur jeu et leurs relations avec leurs familles.Le groupe perd des fans et l’avenir ne se dessine pas comme ils étaient amenés à le croire. Désespérés pour une solution, Bill et Ted ont fait irruption pour annoncer leur grande idée de faire revivre la fortune du groupe: une tournée mondiale pour répandre l’amour – et le rock, et l’amour du rock – dans le monde. »

Vous pouvez voir la pochette ci-dessous.

