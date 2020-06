Jamie Foxx ressemble à Mike Tyson | Savoir comment ce sera possible

Le Biopic de Mike Tyson est enfin en train de progresser après avoir été en pourparlers pendant des années. Depuis 2014, le biopic sur Mike Tyson est en réflexion et en discussions, mais la confirmation vient d’être donnée récemment par l’acteur Jamie Foxx.

La star déchaînée de Django jouera le rôle de Mike dans son biopic. Nous sommes conscients du fait que Jamie est très excité pour le film, et si ce n’est pas grand-chose, il est à coup sûr optimisé.

Jamie Foxx comme Mike TysonImage par – Fiji Daily

L’acteur a dissipé certains doutes concernant le biopic dans une interview en ligne sur Instagram. Le premier doute était, le film arrivera-t-il? Et il a confirmé que le film arriverait en disant que c’est un oui définitif.

Il a ajouté que faire des biographies est difficile, parfois cela peut prendre jusqu’à 20 ans, mais cette fois, nous avons officiellement lancé ce bal. Jaime a également partagé certaines de ses photos, dans lesquelles nous pouvons le voir complètement amélioré et dans tout le mode Tyson.

Comment Jamie Foxx a réussi à ressembler à Mike Tyson?

Jamie Foxx a 53 ans, mais il n’a sûrement pas l’air d’avoir plus de 35 ans. L’acteur a parlé de sa routine d’entraînement, et c’est assez fou pour ressembler à l’homme à un coup de poing, Saitama. Précisément, la formation Foxx comprend 60 trempettes, 60 tractions et 100 tractions.

Non seulement cela, mais l’acteur a également parlé des progrès réalisés par le film jusqu’à présent. Le film a enfin reçu le feu vert, bien que Martin Scorsese ne fasse plus partie de ce projet.

Jamie Foxx en tant que Mike TysonImage par – Essential Sports

Le biopic de Mike Tyson est en préparation depuis environ 11 ans, et nous avons toujours su que Jamie Foxx voulait y jouer Mike Tyson.

Le film sera une montre passionnante, car nous sommes tous conscients du fait que la vie de Mike Tyson n’était pas très agréable.