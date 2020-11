Steve Smith marque un siècle dans le deuxième ODI, commente Mark Taylor

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a déclaré que le désir de revendiquer à nouveau sa position de meilleur batteur du monde a stimulé le fantastique début d’été de Steve Smith.

Après avoir prétendu qu’il avait « trouvé ses mains » quelques jours avant la série ODI contre l’Inde, Smith a reculé dos à dos des siècles pour la première fois de sa carrière.

Les deux tonnes rapides de Smith étaient la première fois qu’un batteur australien effectuait des siècles consécutifs d’ODI depuis David Warner en 2016.

Bien que Taylor ne souscrive pas à la théorie selon laquelle Smith est passé à un autre niveau, il dit qu’il y a une chose que la star australienne fait qu’aucun batteur n’a en son temps à regarder le match.

« Je ne pense pas qu’il soit allé à cet autre niveau, mais il bat comme personne d’autre », a-t-il dit Grand monde du sport.

Steve Smith était à son meilleur niveau lors du deuxième ODI contre l’Inde dimanche après-midi (Getty)

« Il a sa propre technique et je pense qu’il a tendance à voir le ballon plus tôt que n’importe quel joueur que j’ai vu et il est capable de fabriquer des tirs que la plupart des joueurs ne peuvent pas jouer.

« Pour lui, tout est une question de concentration et de détermination et je pense que lorsqu’il est absolument concentré et déterminé, c’est généralement lorsqu’il joue la meilleure opposition, il est à son meilleur. Nous l’avons vu ces deux dernières années dans son jeu. .

«Très peu de joueurs que j’ai vus jouer comme Steve Smith, mais il a une technique qu’il est capable d’utiliser très efficacement.

« Il doit être un cauchemar absolu à affronter, je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs ou de capitaines du monde entier sachent où jouer avec lui. »

Taylor a suggéré que Smith jouait souvent de son mieux quand il était mis en doute.

Steve Smith de l’Australie bat pendant le premier match. (Getty)

« Si vous regardez Steve Smith in the Ashes l’année dernière quand il a fait 770 points en trois tests et demi alors que les jetons étaient tombés et qu’il était juste de retour dans l’équipe et que les gens le huent, il était juste mis à zéro », dit-il.

«Il voulait montrer au monde le type de joueur qu’il est et il a montré au monde à l’époque.

« Quand il est revenu et que l’Australie a joué contre le Pakistan, tout d’un coup, il n’a pas fait autant de points parce qu’il arrivait à 2-400 à chaque fois. Quand l’Australie n’avait pas absolument besoin de lui, tout d’un coup les gens se posent des questions. encore.

« Sa forme en IPL n’était pas aussi bonne que tout le monde le pensait, est-il bon comme nous le pensons tous? Je pense qu’il vient de montrer qu’il l’est au cours des 48 dernières heures. »

Pas connu comme un grand batteur, les 209 courses de Smith lors des deux premiers matches de cette série ont atteint un taux de frappe stupéfiant de 162,01, presque le double de son taux de frappe ODI en carrière.

Steve Smith de l’Australie parle à Hardik Pandya de l’Inde. (Getty)

Le seul joueur de l’histoire du cricket à marquer plus rapidement contre l’Inde est le Pakistanais Shahid Afridi, qui a marqué 211 points à un taux de frappe de 172,95 en 2005.

Arrivant après un autre stand d’ouverture gigantesque, Smith s’est mis au travail tout de suite, faisant travailler le ballon de manière experte sur le sol.

Après avoir marqué le siècle le plus rapide de sa carrière d’un jour vendredi soir, Smith a perdu un ballon après que Marnus Labuschagne ait glissé lorsque Smith a tenté de courir deux à 98.

Cependant, ses manches ont été écourtées un peu plus tard quand il a été attrapé à la mouche glisser une balle plus lente de Hardik Pandya pour 104 sur seulement 64 livraisons. Les manches de Smith comprenaient 14 limites et deux six.

Le coup brillant de Smith a propulsé l’Australie à un formidable score en première manche de 4-389, l’Inde nécessitant 390 pour égaliser la série de trois matchs à 1-1.