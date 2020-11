REGARDER: Comment livrer un semi-camion du nord de l’État de New York à Stark Towers à Fortnite

Epic Games a chargé le chapitre deux, la saison quatre de Fortnite avec des récompenses. Le Marvel x Fortnite a apporté au jeu divers skins et accessoires rectifiables. Les joueurs doivent simplement relever des défis pour mettre la main sur eux.

En complétant des défis, ils gagneront de l’XP qui débloquera davantage de récompenses. Si de nombreux défis sont simples et directs, certains sont assez délicats. YouTuber HarryNinetyFour a réalisé une vidéo pas à pas sur l’un de ces défis.

Comment relever ce défi de la quatrième semaine Fortnite XP Xtravaganza

L’un des défis de la quatrième semaine est de livrer un semi-camion du nord de l’État de New York à l’emplacement de Stark Industries. Ce défi pose des problèmes car de nombreux joueurs ne savent pas où se trouve l’emplacement du nord de l’État de New York dans le jeu. De plus, même s’ils peuvent trouver l’emplacement, le spawn du camion est aléatoire. Parfois, il est là et parfois non.

L’endroit marqué avec l’étiquette bleue sur la carte est un pont. C’est là qu’un mini-camion apparaît la plupart du temps. Les joueurs peuvent déposer à cet endroit et s’ils ont la chance, le camion les attendra. Sinon, ils peuvent essayer de tomber au même endroit dans les prochains jeux jusqu’à ce qu’ils en rencontrent un.

Une fois que les joueurs ont trouvé un semi-camion, la chose la plus importante dont ils auront besoin est de carburant. Stark Industries est très loin et le camion se reproduit avec peu de carburant. Par conséquent, les joueurs doivent être à l’affût des baisses de carburant. Il y a quelques coffres sur l’itinéraire vers la destination. Les joueurs peuvent également les rechercher pour le carburant.

La vidéo montre l’itinéraire le plus court pour atteindre Stark Industres tout en évitant tout combat. Terminer le défi donnera aux joueurs 20 000XP qui iront à leur progression de passe de combat. Compléter tous ces défis aidera les joueurs à progresser plus rapidement dans la passe de combat.

Les défis de la semaine 4 de Xtravaganza sont probablement la dernière série de défis avant l’arrivée de Galactus sur l’île. Une fois que le dévoreur de mondes posera le pied sur l’île, l’apogée de la guerre du Nexus commencera. Regardez les Avengers de Marvel se battre contre lui pour sauver l’île dans un jeu en direct, même le 1er décembre à 16 heures, heure de l’Est.