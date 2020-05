Stephanie McMahon vend maintenant un million de dollars d’actions WWE

Est L’argent dans l’interdictionk va être un vrai puant ou quelque chose? Suite aux nouvelles de cette semaine qui Triple H vendu plus d’un million de dollars d’actions WWE, maintenant Stephanie McMahon a vendu exactement le même nombre d’actions, compensant un nombre similaire. McMahon a vendu 23 255 actions, mais comme elle a attendu plus longtemps que son mari, le sien s’est vendu 44,29 $, pour un montant de 1 029 963,95 $. Les actions de Triple H se sont vendues au prix de 43,80 $ l’action, pour un grand total de 1 018 569 $. McMahon possède 144 952 actions de la WWE, tandis que Triple H en a 144 646.

Les deux décharges boursières surviennent une semaine seulement après les collègues dirigeants de la WWE Kevin Dunn et Bradley Blum a également vendu de grandes quantités de stock. Le titre de la WWE, en baisse depuis l’année dernière, a connu une hausse modérée après que la WWE a publié ses rapports financiers du premier trimestre. Il a montré que, malgré les cotes d’écoute dans les véritables toilettes, aucun événement en direct n’est possible dans un avenir prévisible, et que l’entreprise licencie ou met en congé des dizaines de lutteurs et de talents dans les coulisses. La WWE est en passe de réaliser des bénéfices records cette année, grâce principalement à leurs gros contrats de télévision avec Fox et aux États-Unis et à un accord avec le gouvernement saoudien pour organiser des émissions dans le pays.

On ne sait pas pourquoi tout le monde vend ses actions. Il se pourrait qu’il y ait une croyance interne à la WWE selon laquelle le prix a atteint un sommet, en particulier avec les cotes de tanking pendant la pandémie de coronavirus, même si elles étaient en baisse constante depuis des décennies. Une rumeur a récemment circulé selon laquelle la WWE pourrait chercher à vendre à Disney, Fox ou ESPN, bien que cette rumeur n’ait pas été étayée. Une chose que nous savons que la WWE espérait faire était de vendre les droits PPV à un autre fournisseur de streaming, cannibalisant leur propre réseau WWE. Cependant, avec la lutte à un niveau de popularité record, au moins pour l’ère moderne, il peut être difficile de trouver un acheteur.

