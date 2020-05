Date de sortie Elite Saison 4, [CAST], & Détails du tracé

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 d’Elite: Elite est une série télévisée dramatique espagnole pour adolescents. Carlos Montero et Dario Madrona sont les créateurs de l’émission. De plus, Netflix détient les droits de diffusion de l’émission. Zeta Producciones est la société de production de la série.

Dolby Digital est le partenaire audio de la série Elite. De plus, la série s’articule autour de trois élèves adolescents de la classe ouvrière. Les bourses et leurs riches camarades de classe les font inscrire à l’école. La série montre divers drames et rebondissements pour adolescents.

Juste après la sortie de la série espagnole à succès en 2018, les gens du monde entier ont été instantanément saisis par le meurtre de Marina et le drame qui a suivi. Par la suite, la série nous a donné bien plus de scandales et la saison 3 semble bien clore les choses alors que nous découvrons qui a tué Polo. La série explore le concept en ce qui concerne les drames pour adolescents présentant également des problèmes plus progressistes et d’autres aspects de ses clichés.

Terrain prévu de la saison 4 d’élite

Il n’y a aucune information disponible concernant les détails de la parcelle. Nous nous attendons à voir une nouvelle classe, des scénarios, des situations et bien d’autres choses qui auront lieu dans la saison 4.

De plus, la bande-annonce n’est pas encore sortie, nous devrons donc attendre qu’elle vienne. Ce n’est qu’alors que nous pourrons faire des prédictions sur ce à quoi s’attendre de la saison 4.

Le casting de la saison 4

À chaque saison, nous avons la mort, la disparition alors voici juste une liste générale des acteurs jouant ces personnages fictifs bien construits.

Maria Pedraza comme Marina, Itzan Escamilla comme Sumel, Miguel Bernardeau comme Guzman a adopté le frère de Marina, Jaime Lorente comme frère aîné de Fernando Samuel, Alvaro Rico comme Leopoldo; polo, Aron Piper comme Ander (le fils de principe qui achète de la drogue au frère aîné d’Omar Nadia)

Mina Hammani comme Nadia, Omar Ayuso comme Omar, Ester Exposito comme Carla Roson (ex-petite amie du polo), et bien d’autres personnages.

Date de sortie de la saison 4

La série Elite a connu un énorme succès. En outre, il se classe parmi les cinq premières séries espagnoles de Netflix. Money Heist occupe la première place. Elite a trois saisons à ce jour. De plus, Netflix devrait annoncer la date officielle dans les trois à quatre prochains mois. Cependant, nous prévoyons que la série sortira quelque part en mars 2021. Les fans ont hâte de voir quelle tragédie, le drame doit se dérouler à Las Encinas.

