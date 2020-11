Star Wars: The Mandalorian Saison 2 Episode 2 Review – Le passager

Cette première scène ne résume pas vraiment le ton d’aventure-horreur sauvage du reste de l’épisode, cependant. Revisiter la Mos Eisley Cantina a valu le coup d’œil, la série continuant à jouer un peu trop fort sur les éléments que nous connaissons déjà dans les films. Mais cela en vaut la peine pour l’interaction entre Peli, qui nous rappelle qu’elle est rude sur les bords, et son copain de jeu extraterrestre. Il y a tellement de moments bizarres et inattendus qui m’ont fait rire dans cet épisode: l’extraterrestre juste assez grand pour être comique appelé «Dr. Mandibule », Peli exprimant fortement son opinion sur les asticots, son opinion tout aussi forte sur la bonne façon de cuisiner la viande de dragon de Krayt.

Voici aussi quelques clichés de réaction de Baby Yoda qui seront sûrement classiques. L’enfant est parfois parfaitement synchronisé avec Mando et canalise parfois l’énergie du moment où vous venez d’entendre un crash dans la pièce voisine et que vous n’avez pas vu le chat.

La plus étrange et la plus drôle de nombreuses images absurdes de cet épisode est Baby Yoda mangeant les œufs. Au lieu que bébé reconnaisse bébé, il voit juste une collation brillante. Maintenant, je peux très facilement voir les gens trouver cela déplaisant; les œufs sont des enfants et Frog Lady n’a pas beaucoup de personnalité en dehors d’être une mère. Mais je n’arrive tout simplement pas à trouver en moi d’y penser aussi dur quand c’est tellement absurde. Et c’est censé être un peu dégoûtant, avec les autres éléments d’horreur / aventure de l’épisode. La série a fait un effort depuis le début pour s’assurer que Baby Yoda n’est pas trop mignon. Maintenant, il est fermement de retour en territoire grotesque, et cela fait partie de l’ADN de Guerres des étoiles, aussi. Chaque fois qu’il mangeait un gros œuf brillant, je pleurais et riais, et maintenant, j’ai besoin de rire.

Et je veux donner un peu de crédit à l’utilisation de Frog Lady. Comme le tout premier passager de Mando, Frog Lady n’a pas beaucoup d’arc de personnage ou de nom. Cela aurait été bien si elle avait un peu plus de personnalité, surtout si elle allait rester. Mais des lueurs transparaissaient. J’aime qu’elle truque le droïde pour qu’il parle, même si son dialogue semble particulièrement générique en sortant du bourru Zero, qui est à nouveau exprimé par le grand Richard Ayoade (La foule informatique).

À la fin de l’épisode, je me suis souvenu de l’une des magies les plus durables de Guerres des étoiles: créer une véritable chimie, à la fois dramatique et comique, entre une personne masquée et un extraterrestre avec ce qui pourrait aussi bien être un visage en caoutchouc. La sensation dans le Razor Crest est tellement plus chaud à la fin de l’épisode qu’au début, même s’il fait littéralement beaucoup, beaucoup plus froid. Comme d’habitude, des accessoires aux deux acteurs pour transmettre autant de choses à travers tous ces costumes.

Partager : Tweet