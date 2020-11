Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Royal Enfield Meteor 350!

Royal Enfield a enfin lancé le Meteor 350 en Inde avec des prix à partir de Rs 1,76 lakh. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Meteor 350 et s’il répond réellement à ses attentes.

Après ce qui semblait être une éternité, Royal Enfield a enfin lancé le Meteor 350 en Inde avec son prix à partir de Rs 1,76 lakh, ex-showroom. La Meteor 350 marque un nouveau chapitre pour Royal Enfield car il s’agit de la première moto à être soutenue par la nouvelle plate-forme en J et en rupture avec la plate-forme UCE vieillissante. En théorie, cela devrait éliminer tous les problèmes des anciennes gammes Thunderbird et Classic tout en conservant tout ce que nous aimons d’une moto Royal Enfield. Et c’est la réalité, ça le fait. Mais avant d’explorer davantage la moto, voici un aperçu des prix de la nouvelle Royal Enfield Meteor 350 en Inde.

Variantes Prix ​​(ancien showroom, Chennai) Boule de feu Rs 1,75,825 Stellaire Rs 1,81,342 Supernova Rs 1,90,536

Royal Enfield Meteor 350 Variantes

Le Meteor 350 est disponible en trois variantes: la Fireball de base, la Stellar de milieu de gamme et la Supernova haut de gamme. Il faut avouer que la nomenclature de ces variantes va bien avec le nom de la moto. Eh bien, ces variantes sont principalement des différenciateurs esthétiques et visuels plus que toute autre chose.

En commençant par la variante Fireball, le Meteor 350 de base est disponible dans une finition de couleur unicolore pour le char en jaune brillant ou rouge. Pendant ce temps, le moteur, l’échappement, la plupart des autres composants mécaniques et autres panneaux de carrosserie sont également finis en noir. Les roues reçoivent également un fond de jante couleur carrosserie.

Passant à la variante Stellar de milieu de gamme, elle sera disponible en rouge métallique, bleu métallique ou noir mat. Dans la variante Stellar, tous les panneaux de carrosserie sont peints d’une seule couleur et il reçoit également un dossier passager, un logo 3D et une finition chromée pour le guidon, les couvercles d’injecteur de carburant et l’échappement.

Enfin, la variante Supernova obtient une palette de couleurs bicolores plutôt étrange de bleu / noir ou de marron / noir. La variante Supernova reprend le dossier du passager et la finition chromée pour le guidon, les couvercles d’injecteur de carburant et l’échappement de la variante Stellar. De plus, il est également doté de jantes en alliage bicolore haut de gamme, d’une housse de siège haut de gamme, d’indicateurs chromés et d’un pare-brise.

Moteur Royal Enfield Meteor 350

La Royal Enfield Meteor 350 est propulsée par un moteur monocylindre à 4 temps de 350 cm3 conforme à la norme BS6 qui produit 20,1 ch et 27 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 5 rapports. Pour mettre les choses en perspective, la puissance n’a augmenté que de 1,1 ch par rapport au moteur UCE 346 cm3 conforme à la norme BS6, alors que le couple est en réalité inférieur de 1 Nm. Cela pourrait franchement être décevant pour beaucoup. Le moteur UCE de la génération actuelle utilise une technologie de tige de poussée ancienne et on espérait que l’architecture SOHC moderne de la plate-forme J produirait certainement de meilleurs chiffres.

Bien que ce soit un aspect de l’histoire, la Meteor 350 n’est pas censée être une moto de performance et la plupart de nos plaintes concernant le moteur UCE de la génération actuelle ne concernaient pas sa puissance et son couple. Le gros développement est que le nouveau moteur est beaucoup plus raffiné et non, il ne vibre pas comme l’ancien moteur UCE, à moins que vous ne le poussiez très fort. Le moteur reste sans stress même à vitesse plus élevée, mais sa zone de confort se situe toujours entre 90 et 100 km / h. La vitesse maximale est d’environ 122 km / h. Étant un moteur à longue course, il continue également d’être très couple à bas régime.

Royal Enfield Meteor 350 Fondements

Le Royal Enfield Meteor 350 reçoit un réservoir de carburant de 15 litres alors que l’ancien Thunderbird a un réservoir de carburant de 20 litres. Le nouveau Meteor 350 utilise des fourches télescopiques de 41 mm à l’avant tandis que l’arrière dispose de deux ressorts réglables en 6 étapes. La moto roule sur des roues avant de 19 pouces chaussées de pneus 100/90 tandis que l’arrière reçoit une roue en alliage de 17 pouces avec un pneu 140/70. La qualité de roulement est en fait assez bonne pour la plupart des pièces. Seuls les plus gros nids-de-poule pris à des vitesses plus élevées ou les bosses plus brusques à des vitesses plus lentes sont ressentis sur la moto. Le siège est également particulièrement confortable, ce qui permet une conduite en douceur. Pour le freinage, il y a un disque de 300 mm à l’avant tandis que l’arrière reçoit un disque de 270 mm, avec ABS à deux canaux de série.

Royal Enfield Meteor 350 traits

Le nouveau Meteor 350 dispose également d’une connectivité smartphone via Bluetooth, une première pour toute moto Royal Enfield. La moto est livrée avec deux modules d’instruments. L’un d’eux est un cadran analogique traditionnel avec votre compteur de vitesse tandis que l’autre pod est un peu plus petit et dispose d’un écran couleur TFT offrant des détails de navigation. La plus petite unité sera appelée unité de navigation Tripper. Cependant, un indicateur de distance à vide et une jauge de carburant manquent étrangement sur une moto destinée au tourisme. Le Meteor 350 dispose également d’un phare halogène circulaire avec feux de jour à LED, feux arrière à LED, repose-pieds réglés vers l’avant, hauteur de selle plus basse et guidon surélevé.

Les réservations sont ouvertes pour un montant symbolique d’environ Rs 10 000.

Pour résumer tout, la nouvelle Meteor 350 est un bond en avant par rapport à la Thunderbird 350, la moto qu’elle remplace. Il est en fait très sans stress à conduire, facile à manipuler et le nouveau moteur est une révélation. Vous pouvez enfin naviguer à une vitesse confortable sans secouer complètement vos entrailles. Son prix est également très raisonnable, dans le parc de balle de la Honda H’ness CB350 récemment lancée. Et cela nous amène à la question de savoir si c’est vraiment mieux que la Honda? Eh bien, peut-être pas. Mais c’est une discussion pour une autre histoire. Mais pour tous les fans de Royal Enfield, c’est enfin la moto Royal Enfield que vous attendiez tous. Les réservations sont ouvertes pour un montant symbolique d’environ Rs 10 000. Le Meteor 350 est disponible dans toutes les salles d’exposition Royal Enfield du pays.